TCE, um pau torto

11/12/19 - 08:19:35

Enquanto o governo de Sergipe faz das tripas coração para honrar compromissos financeiros, o Tribunal de Contas do Estado torra dinheiro público para engordar a conta bancária dos conselheiros e afins. Agora mesmo, estes senhores togados estão recebendo, juntos, quase um xibilhão. É grana muita! Trata-se de verba indenizatória referente a 50% das licenças prêmios não gozadas. A transação é legal, pois foi aprovada pela Assembleia, porém não deixa de ser um tapa na cara do contribuinte. Enquanto as ditas autoridades endinheiradas bridam com vinho francês, o povo pobre vive em romaria mendigando saúde, educação, etcétera e tal. Mas não se pode esperar sela de pau que nasceu pra cangalha. O TCE já começou errado. Contam as línguas feridas que, em 1969, o então governador Lourival Baptista desejava concorrer ao Senado, mas não queria entregar o governo ao vice Manoel Cabral Machado, cidadão acima de qualquer suspeita. Num estalo, o caudilho resolveu a questão: criou o Tribunal de Contas e colocou como presidente justamente o vice. Homem honrado, doutor Cabral Machado viveu o suficiente para assistir o TCE, concebido com vestes de pomba, virar um sapo ao cair nas mãos do diabo. Aliás, esse Tribunal de Contas atesta o que prega o ditado popular: Pau que nasce torto, morre torto. Crendeuspai!

Troca de postos

O juiz Edivaldo dos Santos foi empossado membro titular do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, em substituição à magistrada Áurea Corumba de Santana. No biênio 2014-2016, Edvaldo já atuou como integrante substituto da Corte Eleitoral. Na saudação ao novo colega de bancada, o desembargador Diógenes Almeida afirmou que “ele é um magistrado preparado tecnicamente e tem compromisso com a verdade”. É vero!

Dom Távora vive!

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) garante que os direitos humanos são desrespeitados pelo presidente Jair Bolsonaro e a ministra Damares Alves, aquela que viu Jesus numa goiabeira. O emedebista fez a crítica ao chegar na Assembleia Legislativa para prestigiar a entrega da Medalha dos Direitos Humanos “Dom Távora”. Entre os homenageados com a honraria estão Almir do Picolé, padre Soares, Renata Roriz e o promotor de Justiça Deijaniro Jonas Filho. Merecidíssimo!

Sonho de verão

A reabertura da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados, em Laranjeiras, pode não passar de um sonho de verão. Reunido com o governador Belivaldo Chagas (PSD), Roberto Fiamenghi, diretor do Grupo Unigel, arrendatário da Fafen, disse que o retorno da produção está previsto para daqui a 18 meses, quase dois anos. E isso se o governo reduzir os preços da água e se a Petrobras cobrar bem baratinho pelo gás. A boa notícia é que, se voltar a produzir amônia e ureia, a Fafen vai gerar cerca de 500 empregos. Que assim seja!

Chove, chuva!

Rezemos pelas trovoadas, pois se elas não caírem estamos ferrados. Pelo menos é o que se abstrai da fala do coronel manda chuva Alexandre Lemos, coordenador da Defesa Civil Nacional. O dito cujo disse ao deputado federal Fábio Henrique (PDT) que a verba para contratar carros-pipa caiu dos R$ 680 milhões, em 2018, para minguados R$ 260 milhões agora. Com essa, só rogando aos Céus: “Meu divino São José/Aqui estou a vossos pés/Dai-nos chuva com abundância/Meu divino São José. Amém!

Escuridão

A Casa de Apoio da Prefeitura de Cristinápolis, na periferia de Aracaju, está literalmente à luz de velas. É que a Energisa cortou o fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento. O local abriga pessoas pobres, que se deslocam para a capital em busca de tratamento médico. Segundo o bem informado radialista Jailton Santana, a dívida com a Energisa já supera os R$ 150 mil. Misericórdia!

Jair, o invisível

E o senador Rogério Carvalho (PT) não perde uma chance de espinafrar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Ao saber que o capitão de pijama chamou de pirralha a ativista ambiental sueca defensora dos nossos índios, o petista tascou: “A menina Greta Thunberg é uma gigante na defesa da vida. Já Bolsonaro é invisível de tão pequeno que é perante o mundo”. Danôsse!

Cadeia neles

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) torce que a Câmara Federal aprove logo o projeto estabelecendo prisão para quem maltrata os animais. Ela tem apelado às organizações não governamentais e aos defensores dos bichinhos que pressionem os parlamentares sergipanos a votarem favoráveis ao projeto do deputado federal Fred Costa (Cidadania). Segundo Kitty, quem agride os animais merece passar um bom tempo na cadeia. Vixe!

Chegou mais um

O Brasil acaba de ganhar mais um partido político. É o Unidade Popular, que teve seu registro aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral e já pode participar das eleições de 2020. A 33ª legenda brasileira foi inspirada na frente de partidos do Chile, que deu sustentação ao presidente Salvador Allende, derrubado em 1973 pelo golpe militar liderado por Augusto Pinochet. Aff Maria!

Glória em festa

O Colégio Estadual Manoel Messias Feitosa, de Nossa Senhora da Glória, é Ouro em Língua Portuguesa. A Reluzente Medalha acaba de ser conquistada na 6ª edição da Olimpíada da Língua Portuguesa. Os medalhistas são o estudante Ryan Victor Santana, 18 anos, e o professor Jorge Henrique. Promovida pelo MEC e Itaú Social, a Olimpíada seleciona textos produzidos por alunos de escolas públicas de todo o país. Parabéns aos nossos dois campeões.

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Tribuna, em 6 de maio de 1933.