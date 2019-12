Transporte, Fasc e melhira da segurança na pauta dos vereadores de São Cristóvão

A 73ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Cristóvão ocorreu na noite desta terça-feira (10) e os pronunciamentos tiveram como pauta agradecimentos, transporte público, retorno que o FASC propiciou ao município após o evento, limpeza pública e policiamento ostensivo.

Vanderlan Correia usou a tribuna para agradecer à Prefeitura de São Cristóvão pelo atendimento a indicações e requerimentos de sua autoria a exemplo da pavimentação de diversas vias pelo município e também pela mudança de nomenclatura do Bosque das Flores para Alexandrina Vitória.

A extensão e implantação de rede de transporte nas comunidades Caípe Velho e Maria do Carmo foram os principais temas abordados pelo vereador Rafael Araújo. Segundo o parlamentar, no Caípe Velho a implantação ainda não dá para ser feita, mas no Maria do Carmo a empresa Progresso está analisando a probabilidade.

Ele também se solidarizou com os garis e motoristas de São Cristóvão que estão há cerca de três meses sem receber salários e vales refeição.

O parlamentar Lilo Abençoado tratou de cinco emendas modificativas de sua autoria ao PL 53/2019 realocando recursos par, a segundo ele, “melhor atender à população de São Cristóvão”.

Lilo também questionou o que o municipio teve de retorno para justificar o investimento de cerca de R$ 700 mil no FASC, sendo que deste total, mais de R$ 500 mil foram destinados apenas à contratação de bandas e não em pontos turísticos que poderiam gerar mais recursos para São Cristóvão.

Tony da Academia, além de se solidarizar com os funcionários da LOC, solicitou “calçamento com rede de esgoto nas comunidades do Jaçanã,D e na avenida Dupla, no Conjunto dos Policiais, além de limpeza, capinagem e reparo dos paralelepípedos dos bairros Luis Alves I e II e Madre Paulina.

Encerrando os pronunciamentos da 73ª Sessão Plenária, o vereador Diego Prado usou a tribuna para solicitar do governo do Estado mais segurança e patrulhamento da Polícia Militar no município para diminuir o número de assaltos e furtos.

