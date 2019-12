Um projeto político em risco

11/12/19 - 00:51:30

Diógenes Brayner – [email protected]

A notícia da pré-candidatura do vice-presidente nacional do PT, Márcio Macedo, a prefeito de Aracaju provocou uma inundação de comentários. Favoráveis e contra. A intenção de Márcio era bem conhecida, principalmente nos meios políticos, e dificilmente o partido vetaria. Mesmo assim, ainda vão ocorrer conversas para analisar se compensa deixar o Governo e apresentar candidatura própria em Aracaju. Tem petista que recomenda cautela, mas a maioria influente nas bases partidárias admite que a meta é chegar à Prefeitura da Capital e abrir caminho ao Governo do Estado.

Muita gente dando opiniões diversas. Uma delas é de que o PT não pode permanecer alheio a um movimento que está contemplando a direita, buscando apoio de legendas que estão mais para Jair Bolsonaro, do que para o ex-presidente Lula. A maioria do PT tem absoluta certeza de que Lula vai influenciar diretamente nas próximas eleições municipais, principalmente em Aracaju. Quer dizer: não se dará o voto dentro de uma avaliação administrativa, mas a uma sugestão partidária.

Sinceramente, tem militante que já desconfia dessa força, admitindo que muita coisa mudou e o eleitorado não está mais submisso a lideranças alheias aos problemas que cada cidade vive. O que se viu na eleição anterior foi uma divisão de força, que levou ao comando do País um desajustado de extrema direita. Claro que essa direita pode ser a culpada disso, claro, mas a esquerda foi quem trabalhou mal e provocou uma reação da sociedade, que pode não ser o melhor para o País. Tudo isso se soma e complica, inclusive neste momento de eleições municipais.

A aliança formada em 2010, pelo então governador Marcelo Deda, liberou geral para a participação de partidos do centro e da direita. Foi eleito através desse entendimento que não exigia digitais das legendas que se apegaram à sua candidatura. Neste momento se dá importância igual, só que o PT, em função da disputa acirrada entre esquerda e direita, não quer enxergar que “um bloco puro sangue” dificilmente conseguirá êxito absoluto numa disputa eleitoral, em um momento de incredibilidade total.

O Partido dos Trabalhadores precisa ter a sensibilidade de avaliar o clima dentro do bloco que integra hoje. As lideranças partidárias das demais siglas tratam, em conversas longas, que os petistas abocanharam as melhores fatias da atual administração, sem ajudar decisivamente na solução das dificuldades. Se alguém do PT ouvissem o que falam, provavelmente não estaria mais no bloco. Há também aliados que não acreditam em um desligamento do PT e abandonar as posições e cargos que mantém.

Todos estão esperando esse desfecho do lançamento da pré-candidatura de Márcio Macedo à Prefeitura de Aracaju, para ver como fica o quadro. Romper com Edvaldo, não significa que fica tudo legal com Belivaldo. Nesse ponto não se aceita quebra de compromisso que desfaça o bloco, principalmente em caso de uma composição com adversários. Não há ainda um prognóstico, mas a sugestão é de que se ocorrer a saída petista, que o governador refaça a aliança com outras legendas e fortaleça o projeto político já para o pleito de 2022.

Gosto de gás

Márcio Macedo (PT) tem conversado com aliados e demonstra que atua firme para ser o candidato a prefeito de Aracaju, através da unidade do partido.

*** Não esconde que está animado e até revela euforia com a candidatura. Teria dito aos companheiros que “está com gosto de gás”.

Outros nomes

No dia 10 de janeiro, durante reunião de membros da direção estadual do PT, será mesmo definido o anúncio de candidatura própria à Prefeitura de Aracaju.

*** O nome que se coloca de imediato é o de Márcio Macedo, mas dentro da legenda há quem defenda a vice-governadora Eliane Aquino como candidata.

Manter aliança

Ainda dentro do Partido dos Trabalhadores também há uma tendência que deseja apoiar a reeleição de Edvaldo Nogueira (PCdoB), com o PT indicando o vice na chapa.

*** Esse grupo não deseja quebrar a aliança que vem desde 2010, a qual elegeu o próprio Edvaldo e o governador Belivaldo Chagas.

Esquerda e direita

Segundo um dos petistas históricos, o prefeito Edvaldo Nogueira está buscando a direita para composição e admite que o PT não pode fortalecer essa tendência que se mostra real.

*** O PT mostra que pretende estender essa disputa entre “esquerda e direita” nos Estados e municípios, com vistas às eleições gerais de 2022.

Cabeça de chapa

PSB tem candidatura própria a prefeito de Aracaju e deve ser o ex-deputado Valadares Filho, que já vem conversando sobre isso dentro do partido.

*** Não terá problema em compor com o PT, desde que o nome petista dispute a vice.

*** Há outra opção a ser analisada: quem estiver melhor nas pesquisas, que devem ser realizadas no próximo ano, será o cabeça de chapa.

Um novo grupo

Uma liderança da base aliada disse ontem que caso do PT se afaste do Governo é hora de Belivaldo Chagas “formar um novo grupo político, com partidos que lhe dão total apoio”.

*** Acha que sem o PT outras lideranças eleitoralmente fortes podem formar a aliança e consolidar a administração. Foi direto ao assunto: “o PT não ajuda”.

*** Fez apenas uma exceção: deputado estadual Francisco Gualberto.

Questão da previdência

Deputados aguardam para essa semana o projeto de adequação da Previdência Estadual à reforma aprovada pelo Governo Federal.

*** Um deles diz que se não chegar a Alese até amanhã, só será votada depois do Natal, porque há interstício para votação em dias alternados.

Questão de Riachão

A Prefeitura de Riachão dos Dantas esclareceu ontem que a existência de assessoria jurídica “se dá pela necessidade do município se pautar sempre pela legalidade”.

*** Explica que a contratação da assessoria “se insere no âmbito das atividades pautadas pela discricionariedade, sendo realizada de acordo com a legislação”.

Sobre servidores

Segundo ainda a Prefeitura de Riachão, sobre atraso no pagamento de servidores, “desde que a atual gestão assumiu, com milhões em dívidas e sucessivos bloqueios efetuados pela Receita Federal, impedem a regularização do pagamento”.

*** “Contudo, as expectativas são de melhora na arrecadação nos próximos meses”. Não falou sobre a compra de fogos.

Fábio e Heleno

O deputado Fábio Mitidieri (PSD), em conversa com Heleno Silva (Republicanos) disse que os dois partidos devem se compor, não só no sertão como em todo o Estado.

*** – Essa aliança deve começar por Canindé do São Francisco, onde peço apoio a Kaká Andrade, que é o candidato do PSD a prefeito do município, disse Fábio.

*** Mitidieri acrescentou que vai trabalhar em Nossa Senhora da Glória para eleger o candidato do Republicanos, Jairo Santana.

Campus de Aracaju

O ex-vereador Emmanoel Nascimento faz um movimento que inclui “todos do IFS”, para lutar pela conclusão das obras do Campus Aracaju: “essa obra, além de ser nossa, é de toda a sociedade sergipana”.

***Emmanoel convidou a “todos da política para ajudar na conclusão dessa construção que vai beneficiar a todos”.

Segunda instância

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) votou favorável, na CCJ do Senado, à prisão de condenados após decisão em segunda instância.

*** O senador Rogério Carvalho (PT) manteve a posição de sempre e votou contra.

*** A votação de ontem foi em primeiro turno e hoje será decidido em segundo turno.

Energia cortada

Por inadimplência, o fornecimento de energia para Casa de Apoio da prefeitura de Cristinápolis foi cortado, segundo Jailton Santana.

*** O imóvel fica localizado à rua Sergipe, bairro Siqueira Campos. Duas faturas em atraso com valores que giram em torno de R$150 cada uma.

Fabiano e o PP

O presidente do PP em Sergipe, deputado Laércio Oliveira, teve conversa com o empresário Fabiano Oliveira e lhe fez convite para filiar-se à legenda.

*** O empresário Albano Franco soube do encontro e quer participar da próxima reunião, quando se dará a decisão final. Fabiano tende a filiar-se ao PP.

Melancia no pescoço

Segundo publica Gilmar Carvalho, no NE Notícias, o senador Alessandro Vieira entrou com ação contra o retorno do conselheiro Flávio Conceição ao TCE.

*** Um conceituado defensor público disse: “não sei o que mais serve o seu (do senador) propósito: se uma ação desta natureza ou uma melancia no pescoço”.

*** E acrescentou: “uma demanda do tipo já foi transitada em julgado”.

Greta “pirralha”

A ativista sueca Greta Thunberg, de 16 anos, modificou a descrição de seu perfil no Twitter para “pirralha”, assim mesmo em português.

*** O senador Rogério Carvalho (PT) aproveitou e ironizou: “a menina Greta Thunberg é uma gigante na defesa da vida, já Bolsonaro é invisível de tão pequeno que é perante o mundo”.

Sergipano no Ministério

O ex-deputado federal Alberto Fraga (DEM-DF), sergipano de Estância, pode assumir a Secretaria de Governo da Presidência. Amigo pessoal de Bolsonaro, ele tem apoio do Congresso para ocupar o cargo.

*** Em Sergipe, o presidente regional do DEM, José Carlos Machado, diz que será bom para o Estado. Fraga é amigo pessoal de Machado.

Um bom bate papo

Segura o PSL – O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) continua mantendo o comando do PSL em Sergipe. Ainda não fala no Aliança.

Gilmar silencia – Circula comentário que o silêncio de Gilmar Carvalho em relação à candidatura a prefeito de Aracaju, “acena que ele tenha desistido”.

Prefeito de Socorro – O deputado federal Fábio Henrique (PDT) deixa a entender que será candidato a prefeito de Nossa Senhora do Socorro.

Quer a Câmara – Chega à informação de que a deputada Janier Mota não deseja disputar a Prefeitura de Glória em 2001, mas vaga na Câmara Federal em 2022.

Sérgio a prefeito – Tudo índica que o candidato a prefeito de Capela será o ex-deputado federal Sérgio Reis. Fábio prefere tentar reeleição a federal em 2022.

Retirar saldo – O saque imediato, não tira do trabalhador o direito de retirar todo o saldo do FGTS em caso de demissão sem justa causa.

Valadares Filho – “Fui até a comunidade de Alto Bonito, em Poço Redondo, para anunciar que a emenda que destinei, via Codevasf, no valor de R$ 300 mil, já está disponível”.

Clóvis Silveira – “Se uma boa pessoa não significa ser burra. Pelo contrário, ser uma boa pessoa é algo que os tolos não tem a mínima compreensão”!

Revista Fórum – Para derrubar definitivamente o filho do presidente, os aliados de Luciano Bivar aguardam apenas o reconhecimento da Casa sobre a suspensão partidária de Eduardo e mais 13 parlamentares