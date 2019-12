Vereador denuncia ação de flanelinhas na cidade de Aracaju

11/12/19 - 06:08:33

O vereador, Anderson de Tuca (PRTB), fez uma denúncia durante o pequeno expediente da 106ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracaju, nesta terça-feira, 10, sobre a atuação dos flanelinhas.O parlamentar comenta que os flanelinhas ficam em determinados pontos da cidade, como teatros e salões de festas e cobram valores altos para vigiar o carro em via pública.

“Hoje, quem for para um grande evento na nossa cidade se depara com flanelinhas que fazem uma extorsão. Eles cobram para que você estacione em uma via pública e intimidam para que você pague na chegada. E quem estaciona fica com medo deles danificarem o carro, imagine para as mulheres”, conta.

O parlamentar destaca que em alguns pontos da cidade é cobrada uma taxa de até 20 reais para o estacionamento perto de eventos como formaturas, casamentos. “Faço um apelo à SMTT, à polícia militar e à guarda municipal que possam, de alguma forma, coagir essa ação. Basta que seja em alguns locais, que já sabemos onde isso acontece”, destaca.

Por Juliana Paixão

Foto: Vieira Neto