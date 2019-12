VISITAÇÃO A LOTES DO 64º LEILÃO DE VEÍCULOS DO DETRAN/SE SEGUE ATÉ DIA 13

11/12/19 - 14:44:00

O leilão, que terá à disposição para arremate 550 motocicletas e 90 carros

Foi iniciada nesta segunda-feira, 9, e segue até o próximo dia 13 a visitação aos 640 lotes de veículos da 64ª edição do Leilão do Detran/SE. A visita deve acontecer no horário das 9h às 12h e das 14h às 16 horas, no pátio da empresa Barradas e Queiroz, localizado BR-101, KM 94, em Nossa Senhora do Socorro. O leilão, que terá à disposição para arremate 550 motocicletas e 90 carros, acontece nos dias 12 e 14 de dezembro, a partir das 8h30.

O presente leilão será nos dias citados no item anterior da seguinte forma:

a) Dia 12 de dezembro serão ofertados os lotes na condição de Sucatas Inservíveis (Ferroso). b) Dia 14 de dezembro de 2019 serão ofertados os lotes na condição de Sucata e Sucata MI.

Saiba mais em: http://www.barradasequeiroz.com.br/leiloes.asp?ref=1

Fonte: DETRAN