18º Feirão de Artesanato da Codevasf começa em Aracaju na sexta-feira

12/12/19 - 07:21:25

Mais de 100 artesãos e produtores familiares de quase 40 municípios sergipanos participam do 18º Feirão de Artesanato e Produtos Regionais. O evento ocorre entre 13 e 15 de dezembro na sede da 4ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), em Aracaju.

Na sexta, o feirão funciona das 15h às 22h, com a solenidade de abertura às 18h30. No sábado, os portões abrem às 10h, e o evento se estende até as 22h. No domingo, a feira ocorre das 10h às 20h. O Feirão de Artesanato possui entrada e estacionamento gratuitos para os visitantes.

O 18º Feirão de Artesanato e Produtos Regionais é uma ação da Codevasf para fomento do artesanato sergipano, em especial da região do Baixo São Francisco, área original de atuação da empresa no estado. Essa é a segunda edição do evento que conta com participação de expositores de todas as regiões de Sergipe, refletindo a atual área de atuação da Codevasf.

Durante a feira, artesãos e produtores familiares têm a oportunidade de apresentar seus trabalhos e comercializar sua produção. Além da venda direta ao público, os expositores podem fechar parcerias e negócios para fornecimento de peças ao longo do ano, o que contribui para a geração de renda e a sustentabilidade da produção artesanal.

No evento serão comercializados diversos tipos de artesanato, com destaque para as peças de cerâmica em barro, produtos talhados em madeira, crochê e rendas, itens confeccionados com fibra de coco, entre outras criações. Diversos exemplos da culinária da região também estarão em exposição no evento. Além disso, a Codevasf fará a doação de mudas para plantio aos visitantes.

Fonte e foto assessoria