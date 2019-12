FUNASA LANÇA PORTARIAS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS

12/12/19 - 12:46:20

A Fundação Nacional da Saúde (FUNASA) publicou no Diário Oficial da União no dia 4 de dezembro publicou cinco portarias que visam disponibilizar recursos para obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário, Melhorias Sanitárias Domiciliares e Habitacionais para o Controle da Doença de Chagas, e para resíduos sólidos urbanos, a serem executados na Programação do Orçamento de 2020.

Os comtemplados serão os municípios com população de até 50 mil habitantes, cujo primeiro passo é o cadastramento das propostas por meio de carta consulta, preenchida e transmitida no sistema da Funasa (SIGA), que devem ser apresentadas no prazo de 15 dias úteis – 27 de dezembro de 2019 – podendo o prazo ser prorrogado por igual período.

O proponente que não possuir cadastro no sistema SIGA ou que necessite atualizar os dados cadastrais deverá preencher o formulário abaixo e enviar para [email protected], para obtenção da senha de acesso ao sistema.

Mais informações: funasa.gov.br

PROGRAMA SANEAMENTO BRASIL RURAL

Este mês, dia 4 de dezembro, o Governo publicou a Portaria nº 3.174/MS, que criou o Programa Saneamento Brasil Rural, com o objetivo de universalizar o saneamento básico nas áreas rurais, a exemplo das comunidades remanescentes de quilombos, comunidades indígenas, ribeirinhas, extrativistas, e assentamentos rurais e demais localidades que hoje vivem desprovidas dos serviços básicos de saneamento.

O Programa Saneamento Brasil Rural é do Governo Federal e está sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, por meio da Funasa, e beneficiará 40 milhões de pessoas, o que corresponde a 21% da população. O investimento será de 219 bilhões de reais.

PORTARIAS

A 9.635 institui o processo seletivo para o financiamento de obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário em áreas urbanas, para atender municípios com até 50 mil habitantes, que a prestação do serviço de saneamento seja de forma direta ou por concessão, desde que não onerosa; e que apresentem projetos de engenharia.

A 9636 estabelece processo para repasse de recursos orçamentários e financeiros para implantação, ampliação e melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água, de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário e implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares e/ou coletivas de pequeno porte em áreas rurais, comunidades tradicionais (fora do perímetro urbano) e em comunidades quilombolas.

A 9.637 prevê a priorização de repasses de recursos orçamentários e financeiros para execução de ações de Melhorias Sanitárias Domiciliares em áreas urbanas e Melhorias Habitacionais para o Controle da Doença de Chagas, com o objetivo de atender às necessidades básicas de saneamento das famílias, por meio de instalações hidrossanitárias mínimas, relacionadas ao uso da água, à higiene e ao destino adequado dos esgotos domiciliares.

A 9.638 trata-se de repasse de recursos orçamentários e financeiros à consórcios públicos no âmbito do Programa de Resíduos Sólidos Urbanos, classificados como aqueles gerados em atividades domésticas residenciais, de comércios, de órgãos públicos e de serviços públicos de limpeza urbana. Para participarem, o consórcio intermunicipal deve ser constituído sob a forma de associação pública e formado pela maioria simples de municípios com até 50 mil habitantes. Os municípios beneficiados devem possuir os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ou o Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e o serviço de saneamento deve ser prestado de forma direta ou por concessão.

A 9.639 também estabelece repasse financeiros a Estados e Municípios para o Programa de Resíduos Sólidos Urbanos, mas para aqueles que não fazer parte de um Consórcio Intermunicipal. Devem apresentar os seguintes requisitos: ter até 50.000 habitantes e possuir Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) ou Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, de acordo com a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010.

Por Daniela Domingos