Adriano participa de audiência na Câmara dos Deputados e apresenta Projeto OPC

12/12/19 - 05:53:40

Nesta terça-feira, 10, em Brasília/DF, Adriano Bandeira, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE), apresentou em audiência pública o Projeto Oficial de Polícia Civil (OPC) aos deputados federais presentes na comissão que debateu a temática “Competência Legal para Investigação”.

No plenário da Câmara dos Deputados, Adriano Bandeira destacou a luta permanente dos policiais civis em Sergipe por valorização profissional ao longo de 2019, reforçou a importância da aprovação do Projeto OPC pelo Governo do Estado, apontou números da violência; bem como pontuou sobre a importante atuação diária de agentes, escrivães e agentes auxiliares da Polícia Civil de Sergipe no combate à criminalidade e violência nos 75 municípios do estado.

Nesta mesma data, o presidente do Sinpol/SE realizou uma visita institucional ao ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil, Gustavo Canuto; e ao advogado Marcelo Barreto, que atua na consultoria jurídica do referido Ministério. Na oportunidade, Adriano Bandeira destacou as potencialidades do estado de Sergipe, reforçando que é preciso existir no menor estado do país a valorização dos profissionais de Segurança Pública.

Fonte e foto Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe