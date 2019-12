Belivaldo participa da 26* Reunião do Conselho Deliberativo da Sudene

12/12/19 - 15:33:35

O governador Belivaldo Chagas participou nesta quinta-feira (12) no Instituto Ricardo Brennand, em Recife, da 26* Reunião do Conselho Deliberativo da Sudene que conta com a presença do ministro do Desenvolvimento Regional Gustavo Canuto, governadores do Nordeste, diretores do BNDES, Presidente do Banco do Nordeste, entre outras autoridades. Diversas pautas de interesse dos estados nordestinos serão ser deliberadas.

O destaque dessa reunião é a discussão da utilização dos fundos constitucionais para investimentos nos estados.

“Esses recursos são de extrema importância pra alavancar nossa economia, construir obras de infraestrutura importantes para nossa população e, consequentemente, gerar empregos, renda, fazer circular recursos na economia”, disse o governador.