Conselho do Fundeb finaliza ano com balanço positivo de aprovação de contas

12/12/19 - 13:43:59

A última sessão ordinária de 2019 do Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) foi realizada na manhã desta quinta-feira, 12, na sala de reuniões da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc). O encontro teve como objetivo fazer a análise e votação de deliberações importantes, como os recursos do Fundeb (meses de setembro e outubro), recursos do Programa de Educação de Jovens e Adultos (janeiro a dezembro de 2013 e janeiro a dezembro de 2018), Módulo de Acompanhamento e Validação SIOPE – MAVS (5º bimestre de 2019) e Termo de Compromisso de Ações Articuladas (PAR) do Kit Prova Brasil 2018 / 2019.

A reunião foi conduzida pela presidente Maria José Pimentel e contou com a presença do diretor da Assessoria de Planejamento (Asplan), Aristóteles Gomes de Oliveira, que dirimiu as dúvidas dos representantes do conselho. Colocadas em votação, as deliberações foram todas aprovadas por unanimidade.

Maria José Pimentel fez um balanço positivo dos trabalhos realizados durante o ano de 2019. “Conseguimos aprovar, até outubro, todas as contas do Fundeb relativas ao ano. Já as contas relativas a novembro e dezembro serão votadas em janeiro do próximo ano. Foi um ano muito bom. Conseguimos obter uma das coisas que mais os representantes dos Trabalhadores solicitavam aqui, que é terem o direito à Folha de Pagamento em meio eletrônico, e isso foi concedido pelo secretário Josué Modesto. Isso mostra que estamos crescendo cada vez mais e que a transparência dos recursos do Fundeb está presente”, afirmou.

Os conselheiros que participaram da última sessão se mostraram agradecidos pelo ano de trabalho e destacaram que o saldo é bastante positivo. “Foi um ano importante aqui no Conselho do Fundeb. Nós conseguimos analisar todas as contas, os conselheiros, além do acesso que têm à documentação nas reuniões, passaram a ter acesso também nos plantões, então quando chegam aqui, a maioria das dúvidas já foi dirimida. Isso fez com que a gente pudesse ter uma análise e aprovação das contas com muita tranquilidade”, disse o conselheiro José Francisco dos Santos.

Conselheiros

Os membros titulares e suplentes do Conselho do Fundeb, em Sergipe, são representantes do Poder Executivo Estadual e Municipal, da Controladoria-Geral do Estado, do Conselho Estadual de Educação, das seccionais de Sergipe da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), da União Sergipana dos Estudantes Secundaristas (Uses), dos estudantes e de pais de alunos da Educação Básica Pública Estadual. Bimestralmente, o conselho se reúne para fazer o acompanhamento de como os recursos destinados ao Estado estão sendo aplicados.

Fonte e foto Assessoria de Comunicação da SEDUC