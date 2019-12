Cuidados com o paciente podem evitar infecções e acidentes, diz especialista

Especialista atenta para o bom tratamento nos hospitais e em casa

Quedas podem ocasionar sérias lesões e o descuido com o paciente pode ser fatal. No hospital, a segurança é considerada primordial, no entanto, existem riscos, como infecção hospitalar e lesões que podem aparecer caso o paciente permaneça deitado por muito tempo. Quem ressalta a importância com esses cuidados é a especialista em Enfermagem Neonatal e Pediátrica e coordenadora do curso de Enfermagem da UNINASSAU Aracaju, Silvia Roberta dos Santos.

“Há muitos riscos relacionados às contaminações e os pacientes necessitam de cuidados durante todo o tempo. É preciso ficar atento às infecções, que estão sempre presentes em ambientes hospitalares. É importante impedir o agravamento de doenças e, nem sempre, esses fatos acontecem pelo motivo que o paciente foi internado, mas pelo problema adquirido nos hospitais durante o tempo de internação”, explicou.

“É necessário redobrar a atenção às causas que podem comprometer a segurança do paciente. O profissional deve ter compromisso para evitar as infecções e outros males”, enfatizou Silvia. Ela salientou que, quanto mais se divulga o cuidado com o paciente, mais será possível evitar novos acidentes”, observa a enfermeira.

Prevenção

Silvia atenta que a infecção hospitalar pode estar presente em situações comuns, como infecção urinária, de pele e do sangue. “A prevenção é importante e acontece por meio do investimento na segurança do paciente, com o tratamento por antibióticos, antifúngicos e medicações diversas que auxiliam na cura das infecções”, ressaltou.

A segurança do paciente está presente nas universidades. Ela é uma nova disciplina na área da saúde, enfatizando ser necessário o relato e a prevenção ao erro médico.

