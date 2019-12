Cursos digitais nas férias, uma ótima opção para carreira

12/12/19 - 13:14:03

Durante o período das férias, a Estácio vai apoiar as pessoas interessadas em melhorar o currículo, se atualizar rapidamente e conquistar um diferencial no mercado de trabalho. São mais de mil opções de Cursos Livres Digitais, selecionados para proporcionar novos aprendizados e oportunidades. São cursos de curta duração, com foco em diversos assuntos, como gestão, marketing, vendas, entre outros.

Segundo Eduardo Senise, diretor de pós-graduação e Novos Negócios da Estácio, para quem está desempregado, precisa de um diferencial no currículo ou não tem tempo no dia a dia para estudar, as férias de fim de ano surgem como opção. “A Estácio elaborou cursos rápidos, com preços acessíveis, em diversas áreas”, explica.

Os Cursos Livres Digitais são a melhor opção para as férias. Facilmente adequados à rotina do período, permitem o aprimoramento rápido ou conhecimento de novos assuntos. Outro atrativo é a promoção de férias que oferece, por tempo limitado, o desconto de 30% em todo o site.

Entre os cursos mais procurados estão, “Como falar e escrever bem” por R$ 42,00; “Organização de Eventos” e “Técnicas de negociação” por R$ 34,93; “Marketing digital” por R$ 83,23; “Gestão de vendas – completo” por R$ 101,43; e “Gerenciamento do tempo” por R$ 83,23. Além destes, o portifólio conta com mais de mil opções de cursos digitais com certificado disponíveis no link http://www.estaciocursoslivres.com.br/ para turbinar o currículo.

Fonte e foto assessoria