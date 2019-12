Daniela pode fazer a diferença

12/12/19 - 00:19:20

Diógenes Brayner – [email protected]

Não há uma avaliação absolutamente isenta da inclinação dos aracajuanos sobre o nome que preferem para a Prefeitura de Aracaju. A mesma coisa vem acontecendo nas demais cidades do interior do Estado. Estranhamente, a dez meses do pleito, os prováveis candidatos acham cedo para falar sobre política. Mesmo assim, trabalham muito e estão sempre em contato com lideranças para consolidar apoios e fazer composições. Na Capital as visões mais imediatas são convergentes e a maioria fala que Edvaldo Nogueira será reeleito.

Conversei ontem via WhatsApp com um bem entrosado avaliador da política. Costuma a fazer comentários lógicos, dentro de uma visão austera. Não deveria ter conversado. Intelectual, o analista não me deu trela. Mas aprendi muito. De qualquer forma disse-me que torcia para que Edvaldo Nogueira acertasse e admitiu que “ele é o grande favorito”. Senti que me imaginou “torcedor do prefeito”, embora não tenha dito isso. As análise que sempre levam a uma mesma conclusão, é natural que se imagine tendência.

Na terça-feira, um deputado que geralmente vota com o Governo, mais ainda não se definiu no bloco de aliança, também admite que o prefeito Edvaldo Nogueira esteja bem avaliado junto ao eleitorado. Acredita que o amontoado de obras que exibe – “também na periferia” – o credencia a continuar à frente do município. Vê equívoco no PT em lançar candidatura própria e admite que não haja margem para uma aliança ampla, que possa assustar o bloco que vem desde 2006, com Marcelo Déda.

O provável candidato a prefeito de Aracaju pelo PT, Márcio Macedo, vai precisar trabalhar muito para conquistar o eleitorado, além de ter que montar uma estrutura firme e forte de alianças com partidos que tenham boa penetração em Aracaju. Seria o caso do PSB, que também deseja indicar o cabeça de chapa. Além disso, vai perder força no Governo e se transformar oposição a um projeto que nasceu dentro de um pensamento que saiu do seu próprio partido.

Há uma análise, do mesmo deputado que fez avaliação sobre Edvaldo Nogueira, de que só um nome poderia melindrar a reeleição do atual prefeito: “delegada Daniela Garcia, que sequer tem partido e não gosta de política”. Em uma análise rápida disse que o nome do PT teria influência na periferia, Mas classe média a delegada seria bem votada. Acha que a seu afastamento da Deotap e a transferência para a Barra dos Coqueiros fizeram com que Daniela ganhasse o eleitorado, que entendeu toda essa mudança a um castigo porque ela se insurgiu contra privilegiados.

Para finalizar, o próprio parlamentar confidenciou: “eu mesmo votaria nela”.

Reunião da Sudene

O governador Belivaldo Chagas (PSD) viaja hoje à Recife e participa de reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, com a presença do ministro Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional.

*** Estará em discussão a liberação do Fundo Constitucional para Estados do Norte e Nordeste. A expectativa é que até janeiro os recursos sejam disponibilizados.

Lurian na assessoria

A jornalista Lurian Lula da Silva (PT) – filha do ex-presidente Lula – toma posse hoje na Assessoria de Imprensa do senador Rogério Carvalho, em Brasília.

*** Lurian ficará no Senado até final de dezembro. Em janeiro se transfere para Aracaju e fará assessoria de imprensa em Sergipe.

*** Lurian já está com apartamento alugado no condomínio Unique (Jardins) e seu filho estudará no Máster.

Apoiar Serginho

O deputado Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem, corrigindo informação de Plenário, que está trabalhando para eleger Serginho Oliveira a prefeito de Glória.

*** – Disse apenas que gostaria que o ex-deputado Jairo Santana – que também é pré-candidato – apoiasse Serginho.

Mitidieri atua

O deputado Fábio Mitidieri está atuando nos municípios. Recentemente, em Socorro, levou a ex-vereadora Maria da Taiçoca para ser a vice do seu colega Fábio Henrique (PDT), que vai disputar a Prefeitura da cidade.

*** Mitidieri está “muito ativo” e Fábio Henrique teria ficado “muito feliz” com essa composição.

Esteve com Márcio

Para se ter uma ideia da atuação de Fábio Mitidieri, ele esteve com o vice-presidente nacional do PT, Marcio Macedo. Disse-lhe que o grupo continuaria junto e unido, além de falar da força do bloco.

*** Marcio Macedo respondeu que o Partido dos Trabalhadores teria cândida a prefeito, porque tem 30% dos votos em Aracaju e a estratégia seria vincular Edvaldo a Temer e a Bolsonaro.

Vice em Aracaju

Segundo informações de bastidores, o PSD pretende indicar o vice de Edvaldo: “não vai abrir mão disso”, disse um aliado, acrescentando que “há uma grande aliança entre o PSD e Edvaldo”.

*** – É uma aliança firme, construída no passado, mantida no presente e que vai continuar no futuro, disse a fonte pedindo off.

PT pesquisa

A informação é exclusiva e vem de uma fonte bem enfronhada: Uma pesquisa para consumo interno encomendada pelo PT mostra que Gilmar Carvalho seria o mais votado se a eleição fosse hoje. Edvaldo Nogueira vem em segundo.

*** A menor rejeição também é de Gilmar e Edvaldo aparece com 45%.

Sobre segunda instância

O advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho chama a atenção de empresários bolsonaristas, em relação às prisões após julgamento em segunda instância.

*** A mesma “lei” que pretende autorizar a execução da pena após o julgamento em segunda instância, pode também permitir a execução de condenações trabalhistas e a cobrança de dívidas e impostos antes do julgamento de todos os recursos.

Oposição na mesma

O bloco da oposição não se reduz na Alese. o deputado Rodrigo Valadares (PTB) pode ter deixado o chamado Grupo dos Quatro (G-4), mas mantém atuação oposicionista.

*** Aliás, na Assembleia, tem deputado da situação que parece oposição (Iran Barbosa-PT) e da oposição que se revela situação, como é o caso do deputado Dílson de Agripino, do Cidadania.

*** Na realidade, Dílson faz oposição cerrada ao prefeito de Tobias Barreto, Diógenes Almeida, nas questões paroquiais.

Oposição ajuda

O deputado estadual Georgeo Passos diz que hoje a oposição é propositiva e tem o objetivo claro de colaborar para oferecer o melhor à sociedade.

*** Para ele, “quando funciona bem, a oposição ajuda mais a melhorar ações do Governo em benefício do povo”.

Sobre Previdência

Está marcado para chegar hoje à Assembleia Legislativa o projeto para adequação da Previdência estadual à reforma promovida pelo Governo Federal e aprovada no Congresso.

*** O projeto começa a tramitar a partir de segunda-feira e terá 10 dias para aprovação ainda neste semestre.

Vai ver conteúdo

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) disse que tinha simpatia pela reforma da Previdência. Admite que haja necessidade de fazê-la para adequar ao novo sistema.

*** Entretanto, segundo ele, na questão do voto favorável ou contra vai depender do conteúdo sugerido.

Reforça unidade

O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) participou do Congresso Nacional do PSDB, em Brasília. O evento reforçou a unidade partidária, além de discutir temas importantes para o país.

*** – O resultado final foi a criação de um manifesto do PSDB, que tem como base o respeito à democracia, disse Eduardo Amorim.

Tobias e vereadores

A Câmara de Vereadores de Tobias Barreto quer aprovar o pagamento do 13º salário aos 15 vereadores. Com um salário de R$ 10 mil, o gasto extra será de R$ 150 mil.

*** Tem mais: vereadores querem aumentar salário dos membros da Mesa Diretora.

*** O povo de Tobias Barreto pode reagir a isso, nesse momento de crise financeira que atinge a sociedade.

Um bom bate papo



Xico Sá – Por que hoje todas as manchetes dos ditos grandes jornais tipo Folha, voltaram a fuder Lula sem que nenhum repórter da casa tivesse constatado nada de novo?

Vai ao STF – O conselheiro afastado Clóvis Barbosa teria entra no STF contra decisão que fez retornar Flávio Conceição ao TCE. Relator é Gilmar Mendes.

Muito fechada – As conversas políticas sobre sucessão municipal, em todo o Estado, ocorrem de forma muito fechada entre lideranças que decidem.

Não terá recuo – Mesmo que Márcio Macedo, por algum motivo, desistisse de disputar a Prefeitura, o PT apresentaria outra opção para candidatura em Aracaju.

Garante repasses – Por 56 votos a 2, o Senado aprovou a PEC 48 que permite o repasse de verbas diretamente para estados e municípios por emendas parlamentares.

Endurece legislação – Projeto prevê série de medidas para endurecer legislação penal. Temas polêmicos, como excludente de ilicitude, ficaram de fora.

Sigla em excesso – Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprova registro do Unidade Popular, 33º partido político do país. É legenda em excesso…

Convida Bombeiros – Deputado Capitão Samuel convida comando do Corpo de Bombeiros para reunião com associações e para corrida do Batalhão da Restauração.

Álvaro Dias – Um ano com o projeto do fim do foro privilegiado parado na Câmara sem ser votado. Se a população não pressionar, vão continuar deixando o projeto na gaveta.