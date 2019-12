Entrega de presentes no Coqueiral/Papai Noel dos Correios será no sábado

12/12/19 - 04:56:26

No próximo sábado (14), às 9h, será realizada a primeira entrega festiva de presentes desta 30ª edição da campanha Papai Noel dos Correios em Sergipe. Cerca de 90 crianças com idades entre 3 e 5 anos atendidas pelo Centro Social Santa Terezinha, localizado no loteamento Coqueiral, em Aracaju, vão receber brinquedos, material escolar, roupas e calçados doados por padrinhos que adotaram as cartinhas escritas por elas.

A entrega dos presentes nas escolas da capital teve início nesta semana. Das 17 mil cartinhas recebidas e cadastradas pela coordenação estadual do Papai Noel dos Correios, cerca de 7 mil foram adotadas até o momento. O prazo para adoção e entrega dos presentes pelos padrinhos termina na próxima segunda-feira (16).

O que: Entrega de presentes da campanha Papai Noel dos Correios

Quando: 14/12 (sábado), às 9h

Onde: Centro Social Santa Terezinha – Rua Lagoa Santa, 165 – Loteamento Coqueiral, bairro Porto D’Anta

Assessoria de Imprensa