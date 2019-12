“Estilo Alessandro” não agrega e prejudica a oposição! Situação tem “sobrevida”!

12/12/19 - 10:27:49

Recentemente o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) fez críticas públicas ao senador e presidente estadual do Cidadania, Alessandro Vieira, por sua postura enquanto líder político, chegando a acusar o delegado de não buscar fortalecer um projeto para a Prefeitura de Aracaju em 2020 com o objetivo de não ter uma “sombra” para sua “engenharia” de disputar o governo do Estado em 2022. Pela postura “independente”, o jovem parlamentar findou sendo “isolado” na bancada de oposição da Assembleia Legislativa.

Em entrevista à REDE ALESE, nessa quarta-feira (11), o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) confirmou a saída de Rodrigo Valadares do bloco político que ficou conhecido como “G4”, também formado por ele Georgeo, Samuel Carvalho e Kitty Lima. Entrevistado pelos jornalistas Rosângela Dória e Marcos Aurélio Costa, o líder da oposição pontuou que a partir de 2020 haverá uma atuação conjunta entre os três gabinetes do Cidadania.

Em síntese, Rodrigo já confirmou que vai continuar fazendo oposição aos governos de Edvaldo Nogueira (PCdoB) e de Belivaldo Chagas (PSD), mas sem qualquer alinhamento com os parlamentares do Cidadania. O próprio Georgeo confirmou que o colega não fará mais parte do trabalho de fiscalização, ou seja, perde o povo de Sergipe que tinha uma oposição reduzida, é verdade, mas alinhada e vigilante. O discurso é que não haverá recuo, que não se diminuirá o ritmo, mas é fato que, dividida e ainda mais diminuída, a oposição só beneficia quem está no Poder.

Agora, convenhamos: para quem teve uma votação bastante expressiva nas urnas em 2018, que despertou uma grande expectativa no eleitorado sergipano, hoje o senador Alessandro Vieira já decepcionou muita gente. Esse seu “estilo” é desagregador! Como pode um político ser avesso à política? “Velha ou nova” a política exige diálogo, unidade, somação. Ninguém vence sozinho, ninguém se elege sozinho! O senador se acha acima de tudo e de todos! Desse jeito só prejudica a oposição! É um “puritano” que também “não resolve”!

Estamos a menos de um ano para a eleição de prefeito de Aracaju, por exemplo, e quem é o pré-candidato que terá o apoio do senador? Por que não anuncia logo? Por que esperar tanto? Vai “plagiar” a “velha política”? Ou será que não tem um projeto real para a capital? Que oposição é essa? Será que Emília Corrêa (Patriota) vai abrir mão de uma reeleição tranquila para “embarcar” em um “projeto narciso”? Ou vão levar Dr. Emerson para o “sacrifício” novamente? É assim que o “senador ficha limpa” quer impedir a reeleição de Edvaldo? Deu foi “sobrevida” à situação…

Seu estilo não une os demais líderes da oposição, não agrega militantes e ainda desestimula outros “pré-candidatos” a buscarem seu apoio. Um “argumento” é que Rodrigo não tinha 2% na pesquisa. Considerando que o eleitorado apto para votar na capital em 2018 era de 408 mil, conclui-se que mais de oito mil aracajuanos não têm “peso algum”? Não representam nada? Política não se faz desfazendo, e sim somando. É bom Alessandro “descer do pedestal”, voltar a conversar com o povo e lembrar: seu “concurso público” no Senado tem “prazo de validade” e não é vitalício…

Veja essa!

Este colunista vai mais além e dá uma sugestão ao senador “imortal” Alessandro Vieira: siga o exemplo do ex-governador João Alves Filho (DEM). Talvez seja o homem público vivo mais importante da história de Sergipe. Fazia política caminhando no meio do povo, sentado e ouvindo as pessoas, com ou sem mandato.

E essa!

João era contestado por seus adversários, mas não tinha inimigos na política. Cometeu diversos erros, mas todos eles nutrem respeito e reconhecem seus feitos e, principalmente, sua liderança. Jamais precisou impôs isso. Conquistou uma legião de seguidores!

Liderança

João Alves quase levou a eleição de 2010 para o 2º turno, sem dinheiro, sem cargo, sem vaidade, com quatro partidos e o povo ao seu lado. Do outro lado uma “coleção de partidos”, diversas lideranças, empresários e o “sistema” como um todo. Perdeu uma eleição por 70 mil votos e com muita dignidade.

“Sampa”

Este colunista convida o senador “narciso” Alessandro para ouvir e refletir esse “hino” do “novo (velho) baiano” Caetano Veloso: “Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto/É que Narciso acha feio o que não é espelho/Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso/ E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho/Nada do que não era antes quando não somos Mutantes“…

BR-101

Após quase 14 anos de governos do Partido dos Trabalhadores no Palácio do Planalto, e em pleno governo “intolerante” e “perseguidor” de Jair Bolsonaro, o senador Rogério Carvalho (PT) celebra o projeto de lei do Congresso Nacional que permite um crédito suplementar ao orçamento da União da ordem de R$ 50 milhões para a conclusão das obras da BR-101 no trecho norte de Sergipe.

Isso a Folha mostra?

Rogério Carvalho valoriza a promessa cumprida pelo presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (DEM/AP) que, ao exercer a presidência interinamente, atendeu ao pedido do petista de conseguir o dinheiro e concluir a duplicação da rodovia que os governos do PT não fizeram.

Fala Rogério!

“Eu queria agradecer ao Senador Davi Alcolumbre, no exercício da presidência da República, que garantiu a salvação de vidas, o conforto e desenvolvimento para o estado de Sergipe com os R$ 50 milhões de reais para a conclusão do trecho norte da BR 101 em nosso estado”, destacou o Senador Rogério. Com a aprovação do PLN, o texto segue para a sanção presidencial, e os recursos deve chegar aos cofres de Sergipe até o fim de dezembro de 2019.

2ª instância

Falando no senador Rogério Carvalho um fato curioso: para justificar seu voto contra a prisão em segunda instância ele citou Ulices Guimarães (in memoriam), dizendo que “quanto a ela (Constituição), discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca!”.

E as Fundações?

A declaração acima, do hoje senador Rogério Carvalho, iria de encontro às falas do então secretário de Estado da Saúde, Dr. Rogério, em 2009, quando defendia a criação das Fundações Estaduais de Saúde de direito privado, que se tornaram alvos de Ações Diretas de Inconstitucionalidade. Ahh Ulices Guimarães vivo…

PV de “Stand By”

Em conversa com este colunista, o presidente estadual do Partido Verde, Reynaldo Nunes, demonstrou tranquilidade sobre a eleição municipal de 2020, em Aracaju. Se mostrou aberto ao diálogo e reforçou que, até agora, seu partido não foi procurado nenhum outra legenda para formalizar uma composição.

Só Edvaldo

Reynaldo Nunes avalia que a única pré-candidatura posta até agora é do atual prefeito Edvaldo Nogueira que, segundo ele, “deve disputar a reeleição em 2020, mas também não fala de política”. O dirigente do PV diz que as demais pré-candidaturas ainda estão muito “tímidas” e outras são verdadeiros “balões de ensaio”. Corretíssimo.

Falando nele

Pode até tá sobrando dinheiro na Prefeitura de Aracaju, mas nem por isso o prefeito tem o direito de “desperdiçar”. Algumas vias que estão tendo o asfalto velho retirado e substituído por uma camada nova receberam esse mesmo tratamento há menos de cinco anos. Enquanto isso, na Zona Norte…

Obra da Euclides

Uma moradora da região da Avenida Euclides Figueiredo, em entrevista à FM Jornal, ao radialista Jaílton Santana, nessa quarta-feira (11), denunciou que apenas seis homens trabalhavam na obra e que o ritmo era muito lento. “O prefeito diz que tá fazendo obra na cidade toda, mas essa aqui da Euclides é pura lentidão. Antes de começar outra, deveria terminar essa. Abrem um buraco aqui e depois deixam para abrir outro em um trecho mais à frente. E a população e os poucos comerciantes que sobraram que sofrem”.

PEC da Previdência

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), confirmou para a próxima segunda-feira (16), a votação em 1º turno da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Reforma da Previdência. O segundo turno está previsto para ser votado no dia 23, quando talvez sejam votadas a Lei Orçamentária para 2020 e o Plano Plurianual.

Bomba!

Diante das ausências e do volume de reclamações dos colegas deputados em relação ao líder do governo na Alese, Zezinho Sobral (PODE), é forte o rumor de que o deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB) vai assumir a liderança entre os meses de janeiro e fevereiro. Tudo vai passar pela votação da Reforma da Previdência e por um reconhecimento de Guimarães dentro da gestão.

Exclusiva!

Este colunista foi informado de um fato “inusitado” que aconteceu em Amparo do São Francisco: um vereador da cidade participou e foi aprovado no Processo Seletivo Simplificado, assim como o filho de um secretário municipal. Ficaram entre os cinco aprovados para o cargo de motorista. Tem é coisa nesse Estado…

Alô Eliane Aquino?

No último dia 10 a vice-governadora registrou em suas redes sociais a Declaração Universal de Direitos Humanos que completou 71 anos. “Nesse dia, também comemoramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Uma data de imenso significado, especialmente quando vemos tantas pautas sombrias e perda de direitos históricos se concretizando, dia após dia, em nosso país”. Como perguntar não ofende, será que ela está falando da Reforma da Previdência de Bolsonaro que será copiada pelo seu governo e de Belivaldo?

Jackson Barreto

Também em suas redes sociais, o ex-governador Jackson Barreto (MDB) externa gratidão ao conselheiro Ulices Andrade do Tribunal de Contas pelo registro da chegada da termoelétrica em Sergipe no governo de JB. “Obrigado Conselheiro Ulices Andrade, pelo seu reconhecimento. Poucos sergipanos sabem que foi o Governo Jackson Barreto que trouxe este grande investimento para Sergipe. Que bom o seu reconhecimento público”. Estaria JB “magoado” com a comunicação do governo? Ou seria com o próprio “galeguinho”?

Valadares

Tanto o ex-senador quanto o ex-deputado federal, Valadares “pai” e Valadares Filho, respectivamente, participaram de um seminário realizado pela Secretaria do PSB Mulher de Simão Dias que tratou sobre a Participação da Mulher na Política. “Temos levado essa mensagem aos sergipanos que o PSB tem como prioridade aumentar a participação das mulheres na política em todos os municípios”, destaca Valadares Filho.

PSDB

O Diretório Estadual do PSDB em Sergipe, sob a liderança do presidente Eduardo Amorim, participou da IV edição do Congresso Nacional do PSDB, em Brasília. O evento, que reuniu Governadores, prefeitos, parlamentares, presidentes de Diretórios e militantes reforçou a unidade partidária, além de discutir os temas mais importantes para o país na atualidade.

Eduardo Amorim

“O partido abriu um importante diálogo com seus filiados e a sociedade brasileira. Todos tiveram a oportunidade de opinar sobre vários temas de interesse nacional. O resultado foi a criação de um manifesto do PSDB que tem como base o respeito à nossa democracia”, ressaltou Eduardo Amorim.

Resultados positivos

Para o presidente do Instituto Teotônio Vilela em Sergipe – ITV/SE, o advogado Thiago Rodrigo, o Congresso foi um momento de avivamento, troca de ideias e colaborações mútuas. “O presidente Bruno Araújo se destacou com as dinâmicas adotadas e as metodologias na construção de um documento que irá representar a opinião do partido. O ITV assume o papel de compreender o pulsar das ruas, o anseio da sociedade, para que o partido não aplique a nova ou a velha política e sim a boa política que traga resultados positivos para a sociedade”, destacou.

Juventude na política

Uma maior participação dos jovens no processo político foi um dos principais assuntos abordados pela Juventude do PSDB. “Principalmente na eleição do próximo ano. A direção nacional incentivou o lançamento de pré-candidaturas de jovens em todo o país em 2020 para os cargos de prefeito e vereador”, salientou o presidente da Juventude Tucana em Sergipe, André Dória, que também participou, durante o Congresso, de um grupo de estudo e debates sobre desenvolvimento econômico, empreendedorismo, emprego e renda.

Mais mulheres

A presidente do PSDB-Mulher de Sergipe, Edna Amorim, disse que o secretariado reforçou a necessidade da mulher ocupar mais espaços na política. “É o que sempre enfatizamos em nossas reuniões. Somos a maioria da população e precisamos ser protagonistas para ampliar o número de mulheres ocupando cargos públicos em todas as esferas. E isso tem que começar já a partir do próximo pleito. Por isso, é de extrema importância a iniciativa do PSDB-Mulher de ofertar Cursos a Distância (EAD) para capacitar as pré-candidatas às prefeituras e Câmaras Municipais”, afirmou.

Edna Amorim

Ainda no Congresso, Edna Amorim integrou o grupo de estudos sobre educação, ciência, tecnologia e ensino superior. “Entre os pontos definidos está a necessidade de priorizar o ensino básico no orçamento público, com foco na primeira infância; a expansão de ensino em tempo integral, combate à evasão escolar e ampliação do ensino técnico e profissionalizante; e a criação da carreira nacional do professor”, explicou.

Ranking dos Políticos I

Em nota, o deputado federal João Daniel (PT) comentou a avaliação do Ranking dos Políticos. “Com relação à matéria que traz o posicionamento dos parlamentares sergipanos no chamado ‘Ranking dos Políticos’, traz-nos tranquilidade saber que não estamos bem avaliados nele, uma vez que tal avaliação não passa de um engodo para atrair a atenção do eleitor, sob o manto de uma suposta independência e trabalho de avaliação apartidário”.

Ranking dos Políticos II

O deputado petista coloca ainda que “um dos critérios de avaliação desse ranking é a ‘qualidade legislativa’, item muito subjetivo, especialmente pelos critérios que eles avaliam como sendo desperdício de recursos públicos, privilégios e combate à corrupção, sendo avaliação negativa pautas que fomos contrários na Câmara, como as reformas da Previdência e Trabalhista e as que envolvem a defesa da soberania nacional e dos trabalhadores”.

Ranking dos Políticos III

“Embora em sua descrição esta publicação se autodenomine ‘sem rabo preso com ninguém’, o Conselho Estratégico do tal Ranking tem entre seus conselheiros o empresário Flávio Rocha, que em 2018 chegou a anunciar sua candidatura à Presidência da República e depois a retirou, garantindo apoio para que esse governo da extrema-direita chegasse ao poder”, acrescenta João Daniel na nota.

Com Bolsonaro

Por fim, João Daniel coloca que “o mesmo que foi um dos líderes do movimento para o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em 2016. O empresário foi ainda o cabeça do ‘manifesto Brasil 200’, em 2018, que defendia uma agenda liberal na área econômica e conservadora nos costumes. Flávio Rocha que apoiou e festejou a eleição de Bolsonaro, por ser, segundo ele, o único candidato capaz de levar adiante uma agenda política econômica liberal no Brasil. Além disso, os integrantes do Conselho Avaliador, embora se declarem ‘totalmente independentes’, têm posicionamento político claro pró-mercado”.

Armadilha Liberal

“Portanto, o Ranking dos Políticos não passa de uma armadilha liberal para classificar positivamente aqueles parlamentares que estão mais alinhados com seus posicionamentos políticos, econômicos e ideológicos. E, claro, estes destoam totalmente da nossa atuação política e de nossa visão de sociedade”, completa o deputado petista. Feito o registro.

Alô Banese!

O que está acontecendo com o Banese? Notadamente é vista a incapacidade da atual administração gerir o banco rumo ao futuro: entrave com sindicato, insatisfações dos cliente, tecnologia a desejar frente a concorrência, resultados não convincentes… O que o Governador reserva ao Banese? Visto a urgência da mudança da alta gestão do banco. Será que virá algum antecessor que buscará através do revanchismo sangrar internamente o Banco? Alguém do passado para provar quem manda no banco? Melhor alguém que alinhe o Banese ao futuro sem as picuinhas do Passado?

Infarto entre os jovens I

Em setembro de 2019, o filho mais velho do ex-jogador Cafu, morreu após um infarto fulminante aos 30 anos de idade. O incidente trágico chocou toda a família e as pessoas que acompanharam o fato. A questão é que não são raros os casos de infartos em jovens que tem desfecho fatal.

Infarto entre os jovens II

Nos últimos anos tem crescido o número de jovens que têm sido vítimas de infarto agudo do miocárdio (IAM), esse número tem assustado a população e especialistas já que o mais provável é que o IAM só aconteça em pessoas mais velhas e que estejam com o organismo mais debilitado. No entanto, atualmente o ritmo de vida cada vez mais acelerado, a falta de cuidado com a alimentação e os maus hábitos têm aumentado drasticamente os números.

Muitas vítimas

Ainda segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), essa doença é a maior causa de mortes no mundo, chegando a 17 milhões de vítimas no ano. Os dados do Ministério da Saúde apontam que no primeiro semestre de 2013 foram internadas 427 pessoas entre 15 e 29 anos com problemas cardíacos.

Causas

As causas são diversas para o infarto no público jovem, ainda podem estar atreladas ao consumo desenfreado de fast-foods, de bebidas alcoólicas, fumo, sedentarismo, uso de anabolizantes, energéticos e histórico familiar com doenças cardíacas. Outro fator apontado pelos pesquisadores é o aumento da competitividade no mercado de trabalho que tem levado a uma baixa qualidade de vida.

Pedro Pereira I

O cardiologista da Hapvida Saúde, Pedro Pereira, ressalta para a importância de estarmos em alerta para os sintomas, segundo ele os sinais são as dores no peito, em repouso, que pode ir para o braço esquerdo, pescoço ou costas, que piora quando caminha, e pode vir associado a náuseas ou vômitos e sudorese. Pode ocorrer dor epigástrica – no estômago principalmente em mulheres e idosas.

Pedro Pereira II

“É importante manter hábitos saudáveis, podemos evitar praticando atividade física, diminuindo a ingestão de sal, gorduras, alimentos de fast food, refrigerantes, doces e evitando sempre o sobrepeso e a obesidade”, ressalta o cardiologista.

Fábio Henrique I

Também sobre o Ranking dos Políticos, o deputado federal Fábio Henrique (PDT), através da sua assessoria, também se manifestou. “O Ranking dos Políticos tem uma variação constante, portanto não é o real! Segundo fator, esse site é ligado à partidos de direita – aliados ao presidente Bolsonaro, sem avaliação científica, onde perde ponto quem vota contra o Governo Federal”.

Fábio Henrique II

“O deputado federal Fábio Henrique é e sempre atuará em defesa dos trabalhadores. Ele perdeu pontos porque foi voz atuante e por ter votado contra a Reforma da Previdência. Também perdeu pontos ao votar na emenda que previa o aumento real para o salário mínimo, e tantas outras pautas em que o mesmo se posicionou em defesa dos trabalhadores. Se olhar o ranking, você verá que quem é destaque, em todos os estados, são sempre pessoas que votam com o Governo Federal”.

Fábio Henrique III

“O critério de avaliação deveria ser o uso da tribuna, os números de requerimentos, a apresentação e a relatoria de projetos, a presença, a participação nas comissões – Fábio Henrique, por exemplo, participa de nove comissões com atuação elogiada em todo o Estado e no próprio Congresso. O acompanhamento respeitado pela atuação dos deputados, até mesmo por ter critérios e avaliação acadêmica, é o ‘Congresso em Foco’, que instituiu há 12 anos um prêmio e é respeitadíssimo por não levar em conta o partido do congressista e sim a atuação”, acrescenta a assessoria do parlamentar.

Fake News

Falando em Fábio Henrique, ele esteve na Polícia Federal, em Brasília, para pedir que sejam investigados os números de telefones que são utilizados para espalhar “Fake News”, além de pedir também investigação para se chegar a quem as espalha, e que também tem feito “calúnias e difamações sobre mim e minha família. Homens de bem agem dessa forma! Não serão mentiras e nem pessoas que atuam às escondidas que irão fazer com que a minha imagem seja deturpada”.

Café no MPE

O procurador-geral de Justiça, Eduardo d’Ávila e a diretora de Comunicação Social do MPE, Euza Missano, convidam a imprensa sergipana para um café da manhã, na próxima segunda-feira (16), a partir das 8 horas. Na oportunidade o PGJ apresentará um balanço de atividades de 2019.

Emmanuel Nascimento

O ex-vereador de Aracaju saiu em defesa do IFS (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe). “Vamos todos do IFS, lutar pela conclusão das obras do Campus Aracaju. Essa obra além de ser nossa, é de toda sociedade Aracajuana e Sergipana. Convido todos da politica para nos ajudar, na conclusão dessa construção que vai beneficiar a todos”.

Venda de Ações

Cadê o alvoroço que o governo do Estado fez que captaria recursos através da venda de ações do Banese? A promessa seria final desse ano ou início de 2020. Será que o governador foi enganado pela diretoria do Banese? Será que o governador prestou atenção nos indicadores do banco antes de anunciar essa captação?

Crescimento inibido

Um dos principais indicadores do banco inibe o crescimento da instituição, o índice de Basileia, patrimônio líquido e outros. Quem teria interesse em investir em um banco com números pífios e atrasados? Acorda governador! O “galeguinho” deve conversar mais com o Conselho de Administração do Banco…

Sinpol I

Em Brasília (DF), Adriano Bandeira, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE), apresentou em audiência pública o “Projeto Oficial de Polícia Civil” (OPC) aos deputados federais presentes na comissão que debateu a temática “Competência Legal para Investigação”.

Sinpol II

No plenário da Câmara dos Deputados, Adriano Bandeira destacou a luta permanente dos policiais civis em Sergipe por valorização profissional ao longo de 2019, reforçou a importância da aprovação do Projeto OPC pelo Governo do Estado, apontou números da violência; bem como pontuou sobre a importante atuação diária de agentes, escrivães e agentes auxiliares da Polícia Civil de Sergipe no combate à criminalidade e violência nos 75 municípios do estado.

Sinpol III

O presidente do Sinpol/SE realizou uma visita institucional ao ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil, Gustavo Canuto; e ao advogado Marcelo Barreto, que atua na consultoria jurídica do referido Ministério. Na oportunidade, Adriano Bandeira destacou as potencialidades do estado de Sergipe, reforçando que é preciso existir no menor estado do país a valorização dos profissionais de Segurança Pública.

SestSenat

Nesta quinta-feira (12), com a presença da Confederação Nacional dos Transportes, o SestSenat inaugura unidade em Itabaiana. Serão mais de 53 mil atendimentos ao ano a trabalhadores do transporte e suas famílias gratuitamente e a comunidade em geral.

Aumento da passagem

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) informa que, como todos os anos, a planilha tarifária do transporte público coletivo foi enviada ao órgão gestor conforme diretrizes da Lei Municipal de Aracaju 1.761/91, que regulamenta a tarifa de ônibus, mas não recebeu posicionamento da SMTT a respeito até o momento. Na planilha contém a tarifa técnica calculada, considerando todos os itens -combustível, mão-de-obra, peças, impostos, etc – e seus reajustes.

Setransp

“Em contrapartida, é importante destacar que o número de passageiros pagantes caiu 31% nos últimos cinco anos e o número de gratuidades subiu 80% no mesmo período. Ou seja, para que haja sustentação do sistema de transporte é necessário o equilíbrio entre o número de passageiros pagantes e os custos para prestação do serviço”, comenta em nota o Setransp.

Caos na Saúde I

Um servidor da Saúde revela para este colunista que HUSE tem dois tomógrafos quebrados e o Cirurgia só faz o diagnóstico por imagem de pacientes que estejam na ala vermelha, ou seja, quem estiver na azul ou na verde, morre sem exame, sem definição de diagnóstico e sem tratamento.

Caos na Saúde II

Outro servidor do Samu emenda: “nosso trabalho é uma devoção franciscana”. Chegou a coluna a informação de que uma criança foi operada graças a assinatura de um termo pela mãe. A informação é que o IPES não paga cirurgia pediátrica de urgência e, caso não fosse submetida ao procedimento, a criança poderia ter ido à óbito. É uma situação vexatória da Saúde de Sergipe…

Galeguinho, Galeguinho

Ainda falando na Saúde, este colunista recebeu a informação que o Estado, desde o mês de julho do ano passado que não cumpre a determinação judicial já transitada em julgado no caso do Motossocorrista do Samu que se acidentou, em janeiro de 2013, na Avenida Beira Mar. Ele processou o Estado pelo acidente de trabalho. Ganhou uma pensão pelas sequelas e direito a plano de saúde. O Estado foi notificado para pagar em julho de 2018, já foi imposta multa por absoluta incompetência dos gestores até hoje o servidor continua sem receber. Será que não sabem fazer conta?

Arena Iate Clube

O presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira e o Comodoro do Iate Clube de Aracaju (ICAJU), Eugênio Ricardo Franco Sobral convidam para a solenidade de inauguração da Arena Iate – Futebol Society, nesta quinta-feira (12), às 18h30.

Resíduos sólidos I

Mais um curso para qualificar servidores públicos será realizado pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) em parceria com o CNMQualifica, nessa quinta-feira (12). Com o tema Gestão de Resíduos Sólidos: Coleta seletiva e compostagem, a técnica em saneamento da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Cláudia Lins, irá abordar durante o treinamento tópicos voltados para à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Conceitos e instrumentos, obrigações municipais e financiamento);

Resíduos sólidos II

Também será tema a Coleta seletiva: orientações básicas (Logística reversa x coleta seletiva, tipos de coleta seletiva: PEV, porta-a-porta e planejamento); Coleta seletiva: boas práticas (Programas alternativos: parcerias com setor privado, eventos e outros, e Inclusão de catadores de materiais recicláveis); Compostagem(Resolução Conama 481/2017, tipos de compostagem e boas práticas).

Fames

Para o presidente da Fames, Christiano Cavalcante, a capacitação é o primeiro passo para uma gestão competente, e o tema é relevante ao município. “Gerenciar os resíduos sólidos com suas respectivas funções é pensar no futuro da natureza e no bem estar da sociedade”, reconhece. A qualificação acontecerá até às 18h, no auditório da Fames.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

[email protected] e [email protected]