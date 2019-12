Evento científico debate Bioeconomia no sertão sergipano

Entre os dias 02 e 06 de dezembro, foi realizado no Campus do Sertão da UFS, em Nossa Senhora da Glória, a Semana Territorial de Bioeconomia do Alto Sertão Sergipano (STB 2019). Com o tema “Bioeconomia: Alternativas para o Desenvolvimento Sustentável do Alto Sertão Sergipano”, o evento fez parte da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT 2019, promovida pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação – MCTIC da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.

O evento movimentou toda a comunidade acadêmica, sociedade de Nossa Senhora da Glória e dos municípios que compõe o Alto Sertão Sergipano através da vasta programação ofertada durante a semana, com mais de 600 participantes inscritos, totalizando 15 Eventos temáticos e mais de 40 ações relacionadas a esses eventos, com oficinas, cursos e minicursos, palestras, painéis, feira territorial, publicação de trabalhos científicos, dia de campo e copa de futsal entre as escolas.

O coordenador geral do evento, Prof. Dr. Maycon Fagundes Teixeira Reis, aponta que o objetivo foi estimular o desenvolvimento científico, social e humano por meio da divulgação e popularização do conhecimento técnico/científico que norteiam as pesquisas, desenvolvimento e inovação aliada às práticas de produção limpa e sustentável aplicadas à principal cadeia de valor Territorial “Leite – Produtos lácteos” do Alto Sertão Sergipano.

“O evento teve um impacto muito positivo para o Campus do Sertão, no sentido de reafirmação da importância social da Universidade Federal de Sergipe em todo o território do Alto Sertão Sergipano”, destacou o Prof. Dr. Maycon Fagundes Teixeira Reis, coordenador Geral da STB, ressaltando que o Campus do Sertão se destaca como a primeira universidade brasileira na área de Ciências Agrárias a utilizar a metodologia em todos os cursos.

“É de fundamental importância a consolidação de um evento de comunicação e popularização como esse, capaz de integrar o Território do Alto Sertão Sergipano por meio de contextos que refletem a história, a cultura, a Bioeconomia, a identidade e a nossa evolução científica e tecnológica. Contextos estes, que não podem ser esquecidos, mas sim divulgados por meio de atividades de popularização como a SNCT através da Semana Territorial de Bioeconomia 2019 – STB Alto Sertão Sergipano”, completou o coordenador geral.

Realização e participações

A SNTC contou com uma comissão organizadora composta pelos professores do Núcleo de Graduação em Agroindústria – NEAGROS e com a colaboração dos Professores dos cursos de Zootecnia, Engenharia Agronômica e Medicina Veterinária.

A abertura oficial do evento contou com a participação do Reitor da Universidade Federal de Sergipe Prof. Dr. Angelo Roberto Antoniolli, Pró-Reitor de Pós-Graduação Prof. Dr. Lucindo José Quintans Junior, Diretor Geral do Campus do Sertão Prof. Dr. Jodnes Sobreira Vieira, Coordenador Geral da STB 2019 Prof. Dr. Maycon Fagundes Teixeira Reis, Prefeito do Município de Nossa Senhora da Glória Sr. Francisco Carlos Nogueira Nascimento e Coordenador Regional do SEBRAE Sr. Edilson Barroso Guimarães.

Sobre a SNCT

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT 2019, é um evento promovido pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação – MCTIC da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que aconteceu em todo Território Nacional. Este ano, o tema do encontro foi “Bioeconomia: Diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável”.

Por Débora Melo