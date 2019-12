Federação da Agricultura participa de debate sobre segurança rural

12/12/19 - 11:13:58

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) está realizando o 3° Painel sobre Segurança Rural para debater estratégias para aumentar a eficiência do policiamento rural. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese) está participando junto com o Comando da Polícia Militar de Sergipe.

O evento tem o objetivo de compartilhar experiências de policiamento rural e gerar conhecimento sobre a segurança pública. Participam do evento representantes de estados do Nordeste.

Desde 2015, a Faese vem discutindo a segurança no campo, um tema que aflige os produtores rurais por causa dos altos índices ocorrências de crimes no meio rural. Em 2018, a Faese apresentou um documento com ações para melhorar a segurança no campo a todos os candidatos ao Governo e ao Senado, entre elas, a criação da patrulha rural, além de medidas importantes para a segurança no campo.

“A Faese tem algumas propostas para debater junto ao Comando da Polícia Militar de Sergipe sobre ações de inteligência para coibir roubos de gado utilizando viaturas dotadas de sistemas e aplicativos com GPS, que oferecem informações do produtor e localização das propriedades cadastradas em um sistema, que no caso de qualquer ocorrência o produtor acionará a polícia”, afirma Ivan.

Por Adriana Freitas

Foto assessoria