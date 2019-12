Irei falar sobre essa armação, afirma vereador pastor Alves

12/12/19 - 13:26:04

Da Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o vereador Pastor Alves (Republicanos) convocou a imprensa sergipana para uma coletiva hoje,12, às 14h, na sala de reunião da Casa Legislativa, para falar que vai recorrer à Justiça, para investigar a tentativa de extorsão do qual está sendo vítima. “De cabeça erguida irei falar toda a verdade sobre essa armação que fizeram para mim no intuito de me extorquir”, ressaltou.

Pastor Alves disse ainda que como homem público e de Deus irá desmascarar quem jurou “desgraçar” a sua vida. “O meu Deus será glorificado. Não tenho medo de você, satanás. Em nome do meu Senhor Jesus que veio para me dar vida e vida em abundância. Fique de joelho satanás”, ordenou durante seu discurso.

O parlamentar acrescentou que quem não deve não teme e que todos irão conhecer a verdade. Pastor Alves destacou que a palavra de Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa inclusive de quem quer fazer o mal as pessoas. “Eu posso não estar mais aqui nessa terra, mas, um bandido dessa quadrilha vai se converter ao Senhor Jesus. Enquanto há vida, há esperança. Eu cresci porque Deus levanta do pó os necessitados”, finalizou.

Foto César de Oliveira

Da assessoria