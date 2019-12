Oposição requenguela

Uma coisa que o governador Belivaldo Chagas (PSD) não pode se queixar é da oposição. As críticas ao governo dele partem geralmente dos sindicatos de servidores, de empresários, que não recebem em dia pelos serviços prestados, e das ruas, onde o chamado “Zé Povinho” não perdoa quem está no poder. Em vez de cobrar as promessas de campanha não cumpridas ou criticar as ações do governo, a oposição bater cabeça e brigar entre si. Agora mesmo, os três deputados do Cidadania resolveram expulsar do grupo o petebista Rodrigo Valadares só porque este andou criticando o senador oposicionista Alessandro Vieira (Cidadania). Derrotado na disputa pelo governo, o PSB do ex-senador Antônio Carlos Valadares botou a viola no saco e escafedeu-se, enquanto os tucanos andam de bico fechado desde a humilhante derrota nas últimas eleições. Tido como o sangue novo da oposição, o ex-deputado André Moura (PSC) se mudou de mala e cuia para o Rio de Janeiro, enquanto o DEM anda mais ocupado em juntar os cacos, na esperança conseguir algum sucesso no pleito de 2020. Portanto, não fossem as queixas do funcionalismo, os credores batendo diariamente à porta e o linguarudo do “Zé Povinho”, o governo seria um mar de rosas para Belivaldo Chagas. Aff Maria!

Politicagem condenada

As ciumeiras políticas podem inviabilizar o projeto de construção do Hospital do Câncer em Lagarto. Quem pensa assim é o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD). Segundo ele, a futura unidade de saúde, uma conquista de toda a bancada federal sergipana, está sendo colocada em risco “por um colega que insiste em tentar se projetar com algo tão sério. Política se faz com P maiúsculo”, alerta Mitidieri. Misericórdia!

Ai qui calor!

Comprados no governo passado para climatizar o Centro Nacional de Treinamento de Ginástica Rítmica, anexo ao Batistão, os aparelhos de ar refrigerados continuam encaixotados. A explicação para tamanho desleixo é que o governo não tem recursos para bancar a energia consumida pelos equipamentos. E enquanto eles se depreciam, as atletas da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica treinam num calor infernal, daquele de fazer Maria Alcina cantar “Papai ai qui calor/ Qui calor na bacorinha”. Só Jesus na causa!

De olho em 2020

O ex-senador Eduardo Amorim suspendeu as atividades médicas em Aracaju para prestigiar o Congresso Nacional do PSDB, em Brasília. Segundo o líder tucano, o evento permitiu ao partido estreitar o diálogo com seus filiados. Ao final, os emplumados aprovaram um manifesto baseado no respeito à democracia. As lideranças do PSDB retornaram para seus estados decididos a organizar a legenda de olho nas eleições de 2020. Então, tá!

Justa homenagem

E a juíza Rosa Geane Nascimento Santos foi homenageada pelo Senado com a

Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara. Coordenadora da Mulher e da Infância e Juventude, a magistrada foi indicada para receber a honraria pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania). Segundo ele, Rosa Geane fez jus a homenagem por sua dedicação no Tribunal de Justiça visando melhorar o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Certíssimo!

Mais pobres

Estudo do IBGE mostra ter aumentado o número de negros entre os brasileiros mais ricos, de 11,4% para 17,8%. Apesar disso, a população branca ainda é maioria – oito em cada 10 – entre o 1% mais rico da população. Entre os mais pobres, por outro lado, três em cada quatro são pessoas negras. Mais da metade da população (54%) é de pretos ou pardos, sendo que a cada 10 pessoas, três são mulheres negras. Danôsse!

Agora vai!

Presidente licenciado do Sindicato dos Motoristas de Ônibus de São Paulo, o deputado federal Valdevan Noventa (PSC) anda invocado com o transporte aéreo e o tráfego aquaviário. No primeiro caso, o deputado reclama dos reiterados atrasos nos voos domésticos. No outro, se diz preocupado com a segurança das embarcações que trafegam em águas brasileiras. Membro da Comissão de Viação e Transportes da Câmara, Noventa defende a realização de uma audiência pública para debater tais assuntos. Marminino!

Sudene em festa

A Sudene promoverá, hoje, um grande evento para comemorar seus 60 anos de fundação. O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), já se encontra no Recife para prestigiar a solenidade, que será presidida pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Antes do comes e bebe, acontecerá a reunião do Conselho Deliberativo e a posse de Douglas Cintra como o novo superintendente da Sudene. Vixe!

Debate público

E o deputado Georgeo Passos (Cidadania) defende que o projeto de reforma da Previdência estadual não seja discutido a toque de caixa e repique de sino. Segundo ele, diante da grande repercussão da matéria, a Assembleia deve realizar audiências públicas para escutar os interessados. “Precisamos ouvir os técnicos do governo, os sindicatos e os servidores estaduais”, discursa Passos. O governo ainda não informou quando enviará o projeto da Previdência para o Legislativo. Aguardemos, portanto!

Deu bode

Um grande despacho enfeitou, ontem, a encruzilhada da Avenida Santos Dumont com a rua Urbano Neto, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju. Dentro dos pratos de barro chamados de alguidar dois bodes sem cabeça e algumas galinhas pretas. Os entendidos em Umbanda juram que a oferenda foi colocada na encruzilhada para Pombagira. O certo é que quem encomendou despacho tão grande espera receber um senhor “milagre”. Cruzes!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A República, em 1º de julho de 1935.