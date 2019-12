POLÍCIA PRENDE HOMEM QUE DESCUMPRIU MEDIDA PROTETIVA E INVADIU AP

12/12/19 - 14:53:36

Vítima marcou falso encontro com o suspeito e ele acabou sendo preso

O Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), por meio da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), cumpriu nesta quarta-feira (11) um mandado de prisão preventiva contra um homem que ameaçou a ex-companheira. Após a ameaça, foi expedido pelo Judiciário medida protetiva. Mesmo com a medida protetiva, ele invadiu o apartamento de vítima e causou diversos danos no imóvel. Como resultado, acabou sendo preso.

De acordo com as informações, a vítima teve um relacionamento com o homem por dois anos e seis meses, mas terminou por causa dos ciúmes excessivos. “Após o término do relacionamento ele ficou inconformado perseguindo a vítima, mandando mensagem com ameaças. Ela teve que mudar de emprego e de cidade”, contou a delegada Marília Miranda.

A perseguição do suspeito chegou ao estopim quando ele invadiu o apartamento e destruiu os pertences da vítima, mesmo ela tendo mudado de cidade. “Ela já havia proibido a entrada dele no condomínio, mas uma mulher ligou se passando pela vítima e liberou a entrada dele. O agressor quebrou o apartamento todo, deixou ferro ligado, as torneiras ligadas. A perícia foi chamada, mas o laudo ainda não está pronto”, esclareceu a delegada.

Insatisfeito com a medida protetiva, o homem rasgou a cópia do documento e enviou os pedaços do papel para o trabalho da ex-companheira. “A princípio ele não estava no estado, mas manteve contato com ela querendo marcar um encontro. Ela fingiu que ia se encontrar com ele e nos informou onde ele estaria. Ele marcou em outro local com ela, em uma padaria. Os policiais foram até lá, identificaram o suspeito e o prenderam”, concluiu a delegada Marília Miranda.

Atendimento 24 horas – A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher é um serviço disponibilizado pela Polícia Civil por meio do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV). A DEAM tem atendimento de 24 horas, assim como todos as delegacias presentes no DAGV. O DAGV fica no bairro São José, rua Itabaiana, 258, Centro de Aracaju. Contato: (79) 3205-9400.