Ponte Aracaju-Barra recebe decoração natalina da Energisa

12/12/19 - 17:00:25

O acendimento das luzes acontece nesta quinta-feira, 12, às 18h

Nesta quinta-feira, 12, a Energisa Sergipe, em parceria com as prefeituras da Barra dos Coqueiros e de Aracaju, brinda a população sergipana com a decoração natalina de mais um dos principais cartões postais do Estado. O momento mágico do acendimento das luzes da Ponte Construtor João Alves, conhecida como Ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros, será às 18h, no Terminal Marítimo do Tototó, localizado na Barra dos Coqueiros.

Neste período natalino, a ponte que é considerada um dos ícones da arquitetura sergipana contará com 20 mil pontos de luz, letras iluminadas desejando feliz Natal – medindo 300 metros de largura por oito metros de altura – e uma estrela iluminada com sete metros de altura. Além disso, cerca de 1500 estrobos ornamentam as estaiadas da ponte.

O evento contará com a participação da Energisa, Prefeitura da Barra dos Coqueiros, Prefeitura de Aracaju e do Governo do Estado. E no dia 18 de dezembro, o Edifício Maria Feliciana, no Centro de Aracaju, também ganhará bela iluminação natalina.

Serviço

O quê? Acendimento das luzes da Ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros.

Quando? Nesta quinta-feira, dia 12, às 18h.

Onde? Terminal Marítimo do Tototó, na Barra dos Coqueiros (SE).

Acesso? Livre.

Foto: Divulgação

Assessoria de imprensa Energisa