PREÇO MÉDIO DA GASOLINA NOS ESTADOS DO NORDESTE É DE R$ 4,61, DIZ VALECARD

Litro sobe 0,59% em novembro no país

Os recentes reajustes impostos pela Petrobras ao preço da gasolina nas refinarias tiveram, até o fim de novembro, pequeno impacto nos preços do combustível em todo o território nacional. O preço médio da gasolina comum no país em novembro foi de R$ 4,583 – alta de 0,59% em relação ao valor médio de outubro (R$ 4,556), conforme levantamento da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas.

No dia 19 de novembro, em meio à valorização do dólar em relação ao real, a Petrobras elevou o preço da gasolina nas refinarias em 2,8%, depois de quase dois meses sem alterações no preço. Já no dia 27, promoveu novo reajuste, de cerca de 4%.

Com valor médio de R$ 4,975, o Rio de Janeiro registrou o maior preço entre os Estados. Já o menor preço foi registrado em Santa Catarina (R$ 4,188). Obtidos por meio do registro das transações realizadas em novembro com o cartão de abastecimento da própria companhia em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram a capital com gasolina mais barata é Curitiba (R$ 4,138), e a mais cara, Rio de Janeiro (R$ 4,965).

ESTADO Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Rio de Janeiro 5,015 4,934 4,895 4,894 4,94 4,975 Acre 5,115 5,068 5,028 4,982 5,011 4,94 Minas Gerais 4,87 4,765 4,728 4,748 4,818 4,841 Pará 4,868 4,809 4,793 4,797 4,82 4,817 Tocantins 4,755 4,665 4,621 4,634 4,713 4,758 Piauí 4,677 4,621 4,692 4,731 4,798 4,746 Mato Grosso 4,706 4,66 4,694 4,648 4,711 4,726 Alagoas 4,729 4,659 4,619 4,649 4,677 4,702 Sergipe 4,763 4,682 4,574 4,608 4,662 4,66 Rondônia 4,772 4,653 4,586 4,591 4,64 4,66 Rio Grande do Norte 4,648 4,564 4,441 4,538 4,64 4,638 Espírito Santo 4,676 4,622 4,643 4,638 4,643 4,632 Bahia 4,674 4,509 4,57 4,623 4,631 4,632 Goiás 4,644 4,504 4,398 4,488 4,574 4,613 Maranhão 4,661 4,567 4,522 4,503 4,543 4,598 Preço médio 4,651 4,561 4,513 4,524 4,556 4,583 Amazonas 4,628 4,537 4,266 4,432 4,468 4,565 Ceará 4,619 4,485 4,617 4,659 4,656 4,55 Roraima 4,521 4,38 4,343 4,397 4,492 4,514 Pernambuco 4,585 4,488 4,395 4,404 4,507 4,495 Rio Grande do Sul 4,563 4,539 4,396 4,316 4,342 4,49 Paraíba 4,597 4,51 4,434 4,412 4,44 4,481 Distrito Federal 4,393 4,288 4,316 4,341 4,387 4,416 Paraná 4,409 4,29 4,239 4,237 4,306 4,347 Mato Grosso do Sul 4,674 4,55 4,447 4,252 4,301 4,328 São Paulo 4,259 4,188 4,157 4,157 4,22 4,252 Amapá 4,577 4,557 4,448 4,445 4,01 4,19 Santa Catarina 4,185 4,062 4,009 4,049 4,086 4,188

Fonte: ValeCard

Sudeste tem preço mais alto entre as regiões

Entre as regiões do país, o Sudeste tem a gasolina mais cara (R$ 4,675, em média). O Sul permanece sendo a região com valor do litro mais barato (R$ 4,341).

REGIÃO Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Sudeste 4,705 4,627 4,605 4,609 4,655 4,675 Norte 4,748 4,667 4,583 4,611 4,593 4,634 Nordeste 4,661 4,565 4,54 4,569 4,617 4,611 Centro-Oeste 4,604 4,5 4,463 4,432 4,493 4,52 Sul 4,385 4,297 4,214 4,2 4,244 4,341

Fonte: ValeCard

São Paulo tem menor preço no Sudeste

Terceiro Estado com a gasolina comum mais barata no país, São Paulo registra o combustível com o menor valor no Sudeste (R$ 4,252). Já o Rio de Janeiro tem o maior valor médio da região e do país (R$ 4,975).

SUDESTE Janeiro Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Rio de Janeiro 4,914 5,096 5,015 4,934 4,895 4,894 4,94 4,975 Minas Gerais 4,788 4,972 4,87 4,765 4,728 4,748 4,818 4,841 Espírito Santo 4,77 4,761 4,676 4,622 4,643 4,638 4,643 4,632 Preço médio 4,72 4,943 4,853667 4,627 4,605 4,609 4,655 4,816 São Paulo 4,409 4,351 4,259 4,188 4,157 4,157 4,22 4,252

Fonte: ValeCard

Gasolina mais cara do Sul está no RS

No Sul, a gasolina comum mais cara é encontrada no Rio Grande do Sul (R$ 4,49, em média). Santa Catarina é o Estado da região – e do país – com o combustível mais barato (R$ 4,188).

SUL Janeiro Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Rio Grande do Sul 4,609 4,776 4,563 4,539 4,396 4,316 4,342 4,49 Paraná 4,415 4,505 4,409 4,29 4,239 4,237 4,306 4,347 Preço médio 4,428 4,6405 4,385 4,4145 4,214 4,2 4,244 4,341 Santa Catarina 4,262 4,309 4,185 4,062 4,009 4,049 4,086 4,188

Fonte: ValeCard

MS apresenta gasolina mais barata no Centro-Oeste

No Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul tem a gasolina com o preço médio mais baixo (R$ 4,328). Já Mato Grosso tem a gasolina mais cara (R$ 4,726).

CENTRO-OESTE Janeiro Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Mato Grosso 4,657 4,776 4,706 4,66 4,694 4,648 4,711 4,726 Goiás 4,566 4,732 4,644 4,504 4,398 4,488 4,574 4,613 Preço médio 4,541 4,712 4,604 4,5 4,463 4,432 4,493 4,52 Distrito Federal 4,373 4,563 4,393 4,288 4,316 4,341 4,387 4,416 Mato Grosso do Sul 4,569 4,78 4,674 4,55 4,447 4,252 4,301 4,328

Fonte: ValeCard

Piauí registra maior preço no Nordeste

No Nordeste, a Paraíba apresenta o preço médio mais baixo (R$ 4,481). Já Piauí tem o valor mais alto (R$ 4,746).

NORDESTE Janeiro Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Piauí 4,621 4,912 4,677 4,621 4,692 4,731 4,798 4,746 Alagoas 4,712 4,848 4,729 4,659 4,619 4,649 4,677 4,702 Sergipe 4,775 4,857 4,763 4,682 4,574 4,608 4,662 4,66 Rio Grande do Norte 4,63 4,817 4,648 4,564 4,441 4,538 4,64 4,638 Bahia 4,606 4,724 4,674 4,509 4,57 4,623 4,631 4,632 Preço médio 4,61 4,76 4,661 4,565 4,54 4,569 4,617 4,611 Maranhão 4,465 4,723 4,661 4,567 4,522 4,503 4,543 4,598 Ceará 4,623 4,785 4,619 4,485 4,617 4,659 4,656 4,55 Pernambuco 4,527 4,632 4,585 4,488 4,395 4,404 4,507 4,495 Paraíba 4,532 4,548 4,597 4,51 4,434 4,412 4,44 4,481

Fonte: ValeCard

Amapá tem a gasolina mais barata no Norte

No Norte, o Amapá registra o preço mais baixo da região (R$ 4,19). O valor médio mais alto da região foi verificado no Acre (R$ 4,94).

NORTE Janeiro Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Acre 5,127 5,123 5,115 5,068 5,028 4,982 5,011 4,94 Pará 4,798 4,906 4,868 4,809 4,793 4,797 4,82 4,817 Tocantins 4,797 4,773 4,755 4,665 4,621 4,634 4,713 4,758 Rondônia 4,648 4,834 4,772 4,653 4,586 4,591 4,64 4,66 Preço médio 4,7 4,762 5,115 5,068 4,583 4,611 4,593 4,634 Amazonas 4,56 4,338 4,628 4,537 4,266 4,432 4,468 4,565 Roraima 4,405 4,688 4,521 4,38 4,343 4,397 4,492 4,514 Amapá 4,57 4,678 4,577 4,557 4,448 4,445 4,01 4,19

Fonte: ValeCard

Curitiba tem valor mais baixo entre as capitais

Entre as capitais, Curitiba (R$ 4,138) e São Paulo (R$ 4,211) são as que apresentam preços menores. Já Rio de Janeiro (R$ 4,965) e Belém (R$ 4,901) têm os valores mais altos.

CAPITAL Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Rio de Janeiro 5,003 4,939 4,902 4,895 4,934 4,965 Belém 4,895 4,851 4,855 4,876 4,891 4,901 Rio Branco 4,973 4,823 4,754 4,76 4,83 4,793 Palmas 4,709 4,561 4,503 4,522 4,644 4,768 Aracaju 4,785 4,719 4,603 4,658 4,724 4,72 Belo Horizonte 4,739 4,616 4,598 4,605 4,679 4,708 Natal 4,511 4,444 4,289 4,496 4,621 4,625 Maceió 4,644 4,589 4,528 4,566 4,584 4,619 São Luís 4,652 4,54 4,504 4,473 4,508 4,613 Teresina 4,568 4,483 4,604 4,663 4,696 4,611 Porto Velho 4,663 4,512 4,481 4,521 4,573 4,589 Salvador 4,554 4,249 4,504 4,575 4,581 4,556 Boa Vista 4,537 4,392 4,369 4,427 4,52 4,542 Preço médio 4,579 4,939 4,437 4,462 4,505 4,54 Vitória 4,552 4,38 4,52 4,551 4,569 4,53 Manaus 4,595 4,489 4,16 4,384 4,398 4,526 Goiânia 4,601 4,417 4,262 4,401 4,485 4,496 Cuiabá 4,39 4,336 4,441 4,459 4,458 4,483 Fortaleza 4,539 4,392 4,593 4,64 4,622 4,457 Porto Alegre 4,53 4,604 4,385 4,254 4,284 4,441 Recife 4,548 4,447 4,349 4,349 4,431 4,425 João Pessoa 4,572 4,423 4,366 4,32 4,342 4,42 Brasília 4,395 4,289 4,317 4,342 4,389 4,418 Campo Grande 4,686 4,548 4,39 4,205 4,25 4,284 Florianópolis 4,078 3,896 3,899 3,918 3,899 4,219 São Paulo 4,193 4,128 4,087 4,101 4,166 4,211 Curitiba 4,169 4,019 4,023 4,034 4,074 4,138 Macapá 4,577 4,604 4,535 4,489 N/I N/I

Fonte: ValeCard