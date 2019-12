PRF FLAGRA UM CONDUTOR INABILITADO DIRIGINDO PERIGOSAMENTE NA BR 101

12/12/19 - 05:49:37

Uma equipe da PRF, flagrou, na manhã de quarta-feira, 11, um condutor inabilitado dirigindo perigosamente na BR 101. A ação ocorreu no km 176, no município de Santa Luzia do Itanhy.

Os agentes federais faziam o trabalho de fiscalização quando avistaram o condutor de um veículo VW/Crossfox, com placas de Sergipe, realizando ultrapassagens perigosas na BR 101. Após abordagem, os policiais, através de buscas no banco de dados da instituição, constataram que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), comprometendo-se a comparecer em juízo quando intimado para responder pelo crime previsto no art. 309 do CTB. O veículo foi encaminhado ao pátio conveniado com a PRF.

Fonte: PRF/SE