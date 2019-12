PSDB DE SERGIPE PARTICIPA DE DEBATES DURANTE O CONGRESSO NACIONAL

O Diretório Estadual do PSDB em Sergipe, sob a liderança do presidente Eduardo Amorim, participou da IV edição do Congresso Nacional do PSDB, em Brasília. O evento, que reuniu Governadores, prefeitos, parlamentares, presidentes de Diretórios e militantes reforçou a unidade partidária, além de discutir os temas mais importantes para o país na atualidade.

“O partido abriu um importante diálogo com seus filiados e a sociedade brasileira. Todos tiveram a oportunidade de opinar sobre vários temas de interesse nacional. O resultado foi a criação de um manifesto do PSDB que tem como base o respeito à nossa democracia”, ressaltou Eduardo Amorim.

Resultados positivos

Para o presidente do Instituto Teotônio Vilela em Sergipe – ITV/SE, o advogado Thiago Rodrigo, o Congresso foi um momento de avivamento, troca de ideias e colaborações mútuas. “O presidente Bruno Araújo se destacou com as dinâmicas adotadas e as metodologias na construção de um documento que irá representar a opinião do partido. O ITV assume o papel de compreender o pulsar das ruas, o anseio da sociedade, para que o partido não aplique a nova ou a velha política e sim a boa política que traga resultados positivos para a sociedade”, destacou.

Juventude na política

Uma maior participação dos jovens no processo político foi um dos principais assuntos abordados pela Juventude do PSDB. “Principalmente na eleição do próximo ano. A direção nacional incentivou o lançamento de pré-candidaturas de jovens em todo o país em 2020 para os cargos de prefeito e vereador”, salientou o presidente da Juventude Tucana em Sergipe, André Dória, que também participou, durante o Congresso, de um grupo de estudo e debates sobre desenvolvimento econômico, empreendedorismo, emprego e renda.

“Foram discutidas as diretrizes que o PSDB deve tomar em relação as esses temas. Entre elas: o apoio às reformas estruturais; o compromisso com a economia de mercado e a livre iniciativa; além do repúdio a qualquer aumento de impostos”, detalhou.

Mais mulheres

A presidente do PSDB-Mulher de Sergipe, Edna Amorim, disse que o secretariado reforçou a necessidade da mulher ocupar mais espaços na política. “É o que sempre enfatizamos em nossas reuniões. Somos a maioria da população e precisamos ser protagonistas para ampliar o número de mulheres ocupando cargos públicos em todas as esferas. E isso tem que começar já a partir do próximo pleito. Por isso, é de extrema importância a iniciativa do PSDB-Mulher de ofertar Cursos a Distância (EAD) para capacitar as pré-candidatas às prefeituras e Câmaras Municipais”, afirmou.

Ainda no Congresso, Edna Amorim integrou o grupo de estudos sobre educação, ciência, tecnologia e ensino superior. “Entre os pontos definidos está a necessidade de priorizar o ensino básico no orçamento público, com foco na primeira infância; a expansão de ensino em tempo integral, combate à evasão escolar e ampliação do ensino técnico e profissionalizante; e a criação da carreira nacional do professor”, explicou.

Também integraram a comitiva de Sergipe no congresso o vice-presidente, Valter Soares; o presidente do Diretório Municipal de Aracaju, Antônio Carlos; o presidente do Tucanafro, Daniel Max; a vereadora por Nossa Senhora da Glória, Maraysa Dantas; além dos filiados Fátima Barbosa, Elaine Cristina, e Carlos Vilão. Todos ressaltaram a estrutura do evento e a democracia na discussão dos temas debatidos.

