ACUSADO DE TRÁFICO, CASAL REAGE, TROCA TIROS COM A POLÍCIA E MORRE EM DORES

13/12/19 - 05:40:36

Uma operação policial realizada nesta quinta-feira (12) pelo Complexo de Operações Policiais Especiais (Cope) em conjunto com a Delegacia Regional do município de Nossa Senhora das Dores, terminou com duas pessoas mortas, uma pessoa presa e outra foragida.

Durante a ação que visava dar cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão, um traficante foi preso, duas pessoas morreram em confronto com a polícia e um está foragido. Os envolvidos fazem parte de um grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas e homicídios e que agia em toda a região de Nossa Senhora das Dores.

No momento da abordagem policial, Robério Feitosa dos Santos, 29 anos e sua companheira, Maria Risonere da Silva, conhecida como “Paulinha”, 45 anos, reagiram e entraram em confronto com a polícia e o casal acabou morrendo.

Já Reginaldo Santos Júnior, 25 anos, foi preso pelo crime de tráfico de drogas e Romário Vieira da Silva, 25 anos, suspeito de envolvimento nos crimes com Robério e Paulinha, se encontra foragido da polícia.

Com informações e foto da SSP