Chorando a água derramada

13/12/19 - 08:12:04

Os estragos causados pelas fortes chuvas do meio do ano ainda estão visíveis e o governo de Sergipe já se preocupa com a carência d’água no semiárido. Por falta de vontade política para enfrentar a estiagem, essa velha ladainha deve perdurar por muitos anos. Ora, se parte das águas que, em julho passado, encheram rios e riachos tivesse sido armazenada, não estaríamos mendigando agora carros-pipas para matar a sede do sertanejo. Todo ano é a mesma coisa: por falta de represas para armazená-las, as águas das fortes chuvas causam sérios estragos e escorrem para o mar. Meses depois, com as aguadas secas e o solo esturricado, começa o flagelo das famílias e a romaria de prefeitos à procura de dinheiro para contratar carros-pipas. Esse é apenas um pedacinho da desumana indústria da seca. Crendeuspai!

Moeda de troca

Quem vai bancar o Réveillon de Aracaju são os usuários do transporte coletivo. Como nos anos anteriores, o sindicato das empresas de ônibus patrocinará os shows e a queima de fogos na Orla de Atalaia. Em troca, a Prefeitura reajusta a passagem. Acertada em gabinete refrigerado, a permuta será bancada pelos coitados dos passageiros, obrigados a viajar em ônibus quentes e fedorentos. Cruzes!

Agora mesmo vai!

E o Tribunal Faz de Contas parece que agora toma jeito. Pelo menos é o que se depreende das palavras do conselheiro desaposentado Flávio Conceição: “Farei o possível para ver o TCE punindo com rigor os gestores que, eventualmente, cometam irregularidades”. Flávio está de volta à corte de contas após ser absolvido pela justiça da acusação de ter medito a mão grande no dinheiro público. Homem, vôte!

Pedofilia ou extorsão?

Após ter sido acusado de pedofilia, o vereador aracajuano pastor Carlito Alves (Republicanos) se disse vítima de uma chantagem. Segundo ele, tudo foi armado pelo cantor evangélico Paulo Figueiredo, interessado em extorqui-lo. O pastor jura que é inocente e até prestou queixa na Polícia contra o cantor, a quem pretende processar. Resta aguardar o fim do inquérito pra saber qual dos dois evangélicos fala a verdade. Misericórdia!

Comes e bebes

E o Ministério Público de Sergipe vai oferecer um farto café da manhã à imprensa sergipana. Será às 8h da próxima segunda, na sede do MPE. Após o farto comes e bebes, os coleguinhas ouvirão um detalhado balanço das ações realizadas pelo Ministério Público no decorrer deste ano. Como dizem lá em Carira, não existe regabofe zero oitocentos. Ôxe!

Pernas pro ar

Quem tiver pensando em procurar um vereador na Câmara de Aracaju é bom deixar pra depois. Desde ontem, os ditos representantes do povo estão em gozo de merecidas férias. O fim das atividades parlamentares foi decretado logo depois da aprovação do orçamento da Prefeitura para 2020, avaliado em mais de R$ 2,6 bilhões. Exaustos de tanto trabalhar em benefício do povo, os vereadores só retornarão ao “batente” em fevereiro do ano que vem. Ô vidão!

Tiro e queda

Diferente da famigerada reforma da Previdência nacional, que vem com regra de transição, a de Sergipe já valerá logo após aprovação. É pá, bufo! Segundo o deputado estadual Iran Barbosa (PT), este é um dos motivos para ele votar contra a PEC da Previdência, já em tramitação da Assembleia. Pior é que, como chegou às vésperas do recesso parlamentar, a maldade do governo Belivaldo Chagas (PSD) deverá ser aprovada a toque de caixa e repique de sino. Quem viver verá!

Ponto de parada

Itabaiana ganhou uma unidade do Sest/Senat, órgãos da Confederação Nacional dos Transportes, localizada às margens as BR-235, próximo ao acesso do bairro Riacho Doce. Espaçoso, o local oferece aos motoristas serviços nas áreas de educação, saúde, nutrição, fisioterapia e psicologia. Os condutores também poderão aprimorar direção defensiva num moderno simulador de veículos de grande porte. Maravilha!

Todos contra um

Foi-se o tempo em que a oposição não se unia nem na cadeia. A da Barra dos Coqueiros, por exemplo, tá de mãos dadas contra o prefeito Ailton Martins (MDB). Cientes que será difícil derrotá-lo em 2020, os oposicionistas se uniram para lançar apenas um candidato, forte o suficiente para enfrentar o indicado pelo emedebista. O diabo é saber quem será este nome e se, na hora de a onça beber água, todos vão marchar juntos mesmo. Aff Maria!

Cuscuz com rapadura

E quem andou batendo pernas por Sergipe foi o irreverente humorista Mução, aquele das pegadinhas telefônicas. Em animada conversa com o ex-deputado federal Márcio Macedo (PT), Mução disse que o ex-presidente Lula (PT) “é um homem mais forte do que cuscuz com rapadura, potência psicológica, nuclear e pélvica”. Danôsse!

Recorte do jornal

