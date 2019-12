Cope prendem cinco paulistas que invadiam apartamentos para roubar em Aracaju

13/12/19 - 14:55:54

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) desencadearam nesta quinta-feira (12) uma operação para combater invasões de condomínios residências.

As informações são de que a operação visa prender uma quadrilha composta por elementos do estado de São Paulo com idade entre 18 e 23 anos.

Nesta sexta-feira (13) a polícia conseguiu prender cinco elementos que haviam retornado de São Paulo, para continuar cometendo os crimes em Sergipe, principalmente na capital, Aracaju, onde ocorreu as prisões.

A Polícia Civil já tinha em mãos os mandatos de prisão expedido pela justiça e na manhã de hoje foram cumpridos.

A operação Policial contou também com o serviço de inteligência do DIPOL.

Com informações do radialista Sandoval Noticias