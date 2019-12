DENARC PRENDE ACUSADO DE TRÁFICO COM CERCA DE 1KG DE COCAÍNA NO BAIRRO JABOTIANA

13/12/19 - 16:22:09

Suspeito tem ampla ficha criminal, a exemplo de furto e receptação

Policiais civis do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc) deflagraram uma operação policial que resultou na prisão em flagrante de Marcelo Júlio Andrade, 32 anos, suspeito de tráfico de drogas. A prisão ocorreu no bairro Jabotiana, na capital sergipana.

De acordo com as informações, após informação anônima no Disque Denúncia da Polícia Civil, número 181, a equipe do Denarc seguiu até a residência de Marcelo e localizou cerca de 1kg de cocaína, além de balança de precisão, medicamentos e suplementos que eram utilizados no processo de manipulação dos entorpecentes. O suspeito tem uma ampla ficha criminal com vários processos, como furto, receptação, entre outros.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à sede do Denarc, onde estará disposição da Justiça. Será decidido se Marcelo continuará preso preventivamente ou se responderá o processo em liberdade provisória.