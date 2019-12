Disputa com nome de Danielle, cria cenário completamente diferente, diz deputado

13/12/19 - 11:33:58

A notícia de filiação da delegada Daniele Garcia no Cidadania de Sergipe provocou opiniões dentro e fora do ambiente político.

Conhecida pelo trabalho de combate à corrupção, a delegada tornou-se atrativa para vários dirigentes partidários, que desejavam tê-la no quadro de filiados de suas siglas.

Daniele vinha conversando muito com o senador Alessandro Vieira, presidente estadual do partido, que já a colocava como uma opção para disputar a prefeitura de Aracaju no ano que vem.

Com a efetivação da filiação da delegada, a opção mais discutida é que Daniele será mesmo a candidata do Cidadania em Aracaju ano que vem.

Numa provocação para o deputado Garibalde Mendonça, que também colocou seu nome à disposição, mas, fica teoricamente impedido de disputar a PMA pelo seu partido atual, MDB, que já declarou apoio à reeleição de Edvaldo Nogueira, e também pelo DEM, partido que deseja vê-lo candidato, mas também existe o impedimento legal, que pode lhe tirar do mandato de deputado estadual, o parlamentar disse que a delegada Daniele seria “uma novidade boa para a política”.

Garibalde vê a filiação dela como uma excelente aquisição do Cidadania no seu quadro de filiados, e diz que a disputa pela prefeitura de Aracaju com o nome de Daniele cria um cenário completamente diferente do que se discute atualmente.

“Além de ser uma mulher muito combativa contra a corrupção, Daniele pode trazer o discurso que os eleitores estão ainda vivendo com o advento da eleição do presidente Bolsonaro. Vejo com entusiasmo o ingresso dela na política, principalmente, por ser mulher, o que deve estimular outras tantas para fazer o mesmo”, comentou Garibalde.

O emedebista disse que seu sonho de ser prefeito de Aracaju não acabou, mas, independente disso, acha a delegada uma grande alternativa para a livre escolha dos aracajuanos.