FIES reúne industriais sergipanos em tradicional confraternização

13/12/19 - 16:14:29

Almoço realizado pela Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES), reuniu nesta sexta, 13, empresários da indústria sergipana, representantes políticos e jornalistas para confraternizar após a última reunião de diretoria do ano de 2019.

Para o presidente da FIES, Eduardo Prado de Oliveira, o momento também foi oportuno para expressar as suas expectativas sobre a economia e, consequentemente, falar sobre as perspectivas para a indústria em 2020.

Em seu discurso, Belivaldo Chagas, ressaltou o otimismo quanto a 2020 e fez um balanço positivo deste ano. “Nós temos a Federação das Indústrias do Estado de Sergipe como um parceiro do Governo do Estado. O governo tem um programa de desenvolvimento industrial onde ele abraça cerca de 240 indústrias que fazem parte do PSDI. É um público que emprega 30 mil pessoas e que, portanto, tem que ter a atenção do estado. Quando a gente vem para esse momento de confraternização a gente afirma e reafirma o nosso compromisso e a nossa confiança de que o próximo ano será bem melhor. ”

Estiveram ainda presentes na reunião o ex-presidente da CNI e ex-governador, Albano Franco, o empresário Walter Franco, o deputado estadual Zezinho Guimarães, além de outros empresários de múltiplos segmentos, secretários de Estado e autoridades diversas. O almoço de final de ano da FIES é um tradicional evento sergipano que acontece há mais de uma década na Casa da Indústria.

FIES/UNICOM