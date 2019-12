Hapvida inaugura clínica de Medicina Preventiva em Aracaju

13/12/19 - 07:25:15

A nova unidade conta com assistência fisioterápica completa

Com a missão de investir cada vez mais em saúde e prevenção, o Hapvida inaugurou a clínica de Medicina Preventiva Gentil Tavares, com o intuito de atender às demandas da população. A unidade oferta assistência de fisioterapia completa, adulta e pediátrica.

Funciona de segunda à sexta, das 07h às 19h, e, aos sábados, das 07h às 12h. O endereço fina na Avenida Gentil Tavares, 831, no bairro Getúlio Vargas.

A nova unidade de Medicina Preventiva Gentil Tavares soma-se à rede própria do Hapvida, em Sergipe, que conta com o Hospital Gabriel Soares, um dos primeiros particulares a oferecer Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI); além das Hapclínicas Aracaju, São José e Hermes Fontes.

A Hapclínica São José presta serviços para o público feminino, com especialidades em ginecologia, obstetrícia e mastologia. Já a Hapclínica Aracaju mantém o atendimento em neurocirurgia, nefrologia, proctologia, angiologia, urologia, cardiologia, clínica médica, ortopedia, nutrição, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, telemedicina, fisioterapia, eletrocardiograma, ultrassom, raio x e laboratório. A Hapclínica Hermes Fontes oferece o serviço de pediatria e para o público infanto-juvenil, além de laboratório pediátrico.

Sobre o Sistema Hapvida

Com mais de 6 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como o maior e único sistema de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco, América, Promed e Ame, além da operadora Hapvida. Atua com mais de 29 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais 14 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 40 hospitais, 155 clínicas médicas, 42 prontos atendimentos, 141 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial (Vida&Imagem).

F0nte e foto assessoria