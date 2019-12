Municípios participam de treinamento sobre Gestão de Resíduos, realizado pela Fames

Mais uma vez, pensando e vivendo junto aos municípios, a Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) realizou, em parceria com o CNM Qualifica, um treinamento voltado para à Gestão de Resíduos Sólidos, com os gestores e profissionais que lidam com a pasta do meio ambiente.

O treinamento aconteceu no auditório da Federação, nesta quinta-feira, 12, e teve como palestrante, a analista técnica da CNM e especialista na área, Cláudia Lins. Os assuntos abordados durante encontro foram entorno da Política Nacional de Resíduos Sólidos, sendo destacados a importância da preservação ambiental, erradicação de lixões e aterros controlados, coleta seletiva com inclusão de catadores, compostagem, articulação e logística da reserva.

“De modo geral, os municípios possuem diversas obrigações na esfera ambiental e não conseguem apoio do Governo Estadual e da União, órgãos extremamente importantes para o avanço de ações da Política Nacional dos Resíduos Sólidos”, destacou a palestrante.

O Presidente da Fames, Christiano Cavalcante destaca que promover este tipo de treinamento enaltece o conhecimento do gestor e de equipes na área, o que pode melhorar as atividades voltadas para o meio ambiente nas cidades. “Importante momento para que os municípios possam trocar conhecimentos e gerar discussão acerca de boas práticas realizadas no país inteiro”. Integrar os municípios para que agreguem conhecimentos e desenvolvam boas ações é o objetivo da Fames.

