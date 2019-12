Paulo Márcio emite nota sobre a pré-candidatura de Danielle

13/12/19 - 14:45:46

O anúncio da filiação da delegada de polícia Danielle Garcia ao Cidadania, bem como de sua provável pré-candidatura à Prefeitura de Aracaju na sucessão de 2020, não só movimentou os bastidores da política como provocou alguns questionamentos internos, isto é, de aliados e simpatizantes de minha pré-candidatura ao mesmo cargo, anunciada em setembro deste ano.

Os questionamentos fundam-se em dois pontos. O primeiro, o de que a disputa entre dois delegados poderia não só confundir a opinião pública como dividir a própria instituição. O segundo, o de que não há espaço para dois delegados na mesma disputa majoritária, independentemente de grupo político ou densidade eleitoral de cada um.

Com a devida vênia, penso que a pré-candidatura de Danielle Garcia deve ser saudada e comemorada por todos quantos desejamos uma mudança verdadeira e substancial no comando da PMA, pois se trata de uma profissional cujos predicados dispensam maiores considerações.

De outra parte, precisamos pontuar que a disputa não se dará para a chefia de uma instituição ou para a presidência de uma entidade classista, mas para o comando do Poder Executivo Municipal, responsável pelo destino de milhares de pessoas, a maioria delas dependente de serviços e ações prestados pela PMA, unilateralmente ou em parceria com os governos estadual e federal.

Longe de representar qualquer perigo ou ameaça ao nosso projeto, a pré-candidatura da colega Danielle Garcia injeta mais ânimo e confiança ao nosso propósito, e, por conseguinte, amplia ainda mais nossa esperança no futuro de nossa Aracaju e sua gente, ante as cada vez maiores probabilidades de renovação com segurança, destemor e ética.

Paulo Márcio Ramos Cruz

Delegado de Polícia Civil e pré-candidato a Prefeito de Aracaju (sem partido)