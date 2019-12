Pela terceira vez, secretário de Planejamento não comparece à reunião em Lagarto

O deputado federal, Fábio Reis (MDB), esteve na Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento de Lagarto (SEPLAN), nesta quinta-feira (12), para dialogar com o secretário da pasta, Adriel Alcântara, sobre o investimento de R$ 11.000.000,00, oriundos do trabalho parlamentar do deputado, para pavimentar os povoados Colônia Treze, Jenipapo, Brasília, Açuzinho, Quirino, Rio da Vaca e tantos outros.

No entanto, pela terceira vez, o secretário Adriel Alcântara, não compareceu. Reis aguardou por mais de uma hora, além de várias tentativas sem sucesso de contatar o secretário por telefone.

Oposição Política

Alcântara faz parte da gestão adversária de Fábio Reis, mas não justifica tamanha irresponsabilidade diante da população lagartense que sofre diariamente com poeira dentro de casas e comércios.

É preciso maturidade política, deixar de lado oposições, por um bem maior, os moradores e moradoras dos povoados de Lagarto.

“Estou muito triste, mas tenho fé que iremos levar melhoria de vida aos moradores dos povoados”, desabafa Fábio em vídeo feito na secretaria.

