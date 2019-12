POLÍCIA CIVIL DE PROPRIÁ ELUCIDA HOMICÍDIO E SOLICITA APOIO DA POPULAÇÃO

13/12/19 - 05:00:22

Policiais civis de Propriá cumpriram o mandado de prisão na tarde desta quinta-feira, 12, de Wanderson Bruno dos Santos, conhecido “Paulista”. Outro homem, identificado como Alisson Paulo dos Santos, é investigado e continua foragido. Ambos são acusados pela prática de homicídio ocorrido no dia 23 de novembro deste ano.

Segundo informações do delegado Antônio Wellington, no dia 23 de novembro ocorreu um homicídio que vitimou Gabriel Santos de Aquino. “Gabriel estava transitando na rua quando um veículo chegou com alguns homens. A vítima foi chamada e foi iniciada uma rápida discussão. Dois homens dispararam contra Gabriel causando a morte”, disse.

Ainda segundo o delegado, “a investigação revelou que o motivo do crime foi o fato de a vítima ter exigido de Wanderson que ele devolvesse um aparelho celular que o suspeito possivelmente tinha roubado, aparelho este que pertencia a namorada da vítima. Após o crime, Wanderson e seu primo Alisson fugiram utilizando um veículo Siena. Na semana passada, Wanderson, acompanhado do seu advogado, apresentou-se na delegacia de polícia e confessou o delito, mas alegou que agiu em legítima defesa. Já seu primo, Alisson, se encontra foragido”.

A polícia ressalta que qualquer informação a respeito do suspeito pode ser repassada por meio do disque-denúncia (181), o sigilo do denunciante é totalmente garantido.