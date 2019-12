POLICIAIS DO DHPP PRENDEM SUSPEITO DE ENVENENAR SOGRO EM ESTÂNCIA

13/12/19 - 09:44:07

O crime teria acontecido em novembro do ano de 2018

A 4ª Divisão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriu o mandado de prisão preventiva de Thiago Santos Calumby, 29 anos. Ele é suspeito de envenenar o próprio sogro durante o mês de novembro de 2018. A prisão aconteceu na manhã desta quinta-feira, 12, no povoado Abaís, em Estância.

Segundo informações do delegado Antônio Sérgio Araújo Pinto, no dia 23 de novembro de 2018, após alguns desentendimentos com o sogro identificado como José Antônio de Sousa, Thiago teria fornecido uma quentinha envenenada com a substância popularmente conhecida como “chumbinho”.

Após passar mal e ser encaminhado para atendimento médico, José Antônio não resistiu ao envenenamento. Ele será indiicado por homicídio qualificado.

Informações e foto SSP