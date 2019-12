População elege novos titulares e suplentes do Conselho da Saúde em Carmópolis

13/12/19 - 15:25:59

Aconteceu na manhã desta quinta-feira,12, a eleição para titulares e suplentes do Conselho Municipal de Saúde (CMS), referente ao biênio 2020/2022. A votação aberta contou com a participação da população Carmopolitana, secretários executivos e municipais e comissão organizadora.

A relação de representantes inscritos para a nova composição do CMS foi dividida entre representantes do segmento usuário, trabalhador, gestão e prestadores de serviço, Na programação, a secretária de Assuntos Institucionais de Gabinete, Alexandrina Guilherme, ministrou uma palestra sobre o Conselho Municipal de Saúde, destacando funções e importância do órgão perante à saúde pública.

Presente na eleição, a secretária Municipal de Saúde, Fátima Melo ressaltou a alegria em ter feito parte do biênio atual.” Discutimos, deliberamos e com o empenho de todos os envolvidos entendemos as demandas do município. Fizemos tudo aquilo que esteve ao nosso alcance para uma saúde pública de qualidade”.

Todas as seis vagas foram preenchidas

Representantes do segmento usuário, foram eleitos;

Representando a Associação de Artesãs Arte é Vida

Titular: Gilmara Andreane Cordeiro

Suplente: José Renato Lourenço dos Santos

Representando a Polícia Mirim de Aguada

Titular: Cristiane da Cruz Santos

Suplente: Fernanda Santos da Cruz

Representando o Vale do Cotinguiba

Titular: Raimundo Cardoso Varjão

Suplente: Marcos Santana Sales

Representando Associação Beneficente de Amor ao Próximo

Titular: Vanusia Souza Santos

Suplente: João Batista Lima

Representando a Associação de Mototaxistas de Carmópolis

Titular: Silvio de Souza Soares

Suplente: Wilito José Gomes

Representando a Paróquia Nossa Senhora do Carmo

Titular: Rosa Amélia Vieira Santos

Suplente: Domecilia Vasconcelos Amaral Santos

Representante do segmento trabalhador

Titular:Bruno Henrique O. Magalhães

Suplente: Ana Paula Soares Santos

Titular: Gilsinaira Santos

Suplente: Jane Garcia dos Santos

Titular: Jeane Neto Silva

Suplente: Gleicy Kelly Brito dos Santos

Representado o segmento Gestão e Prestadores de Serviço

Titular: Maria de Fátima Martins Melo

Suplente: Onete Soares Santos

Titular: Jussara Soares Souza

Suplente: Mariana Siqueira Alves

Titular: Anne Karoline Messias Santos

Suplente Arlete da Rocha Guerra

O Conselho Municipal de Saúde não dispõe de remuneração e é um trabalho voluntário.

