Saulinho, Fabinho e Bambam comandam festa ao lado do grupo baiano Samba Comunidade

13/12/19 - 10:56:07

Os amantes do samba já tem destino certo no fim de semana. É que neste domingo, 15, os cantores sergipanos Saulinho, Fabinho e Bambam vão comandar a Arena Samba Clube ao lado do grupo baiano Samba Comunidade. O evento acontece a partir das 15h, no Atlanta Choperia, que fica na Passarela do Caranguejo, na Orla de Atalaia.

Saulinho, Fabinho e Bambam, integrantes da ‘Seleção Arena’, vão fazer um grande show com clássicos e novos hits do samba, além de sucessos da atualidade. A novidade desta edição é a participação do grupo Samba Comunidade, que traz o swing da Bahia e um repertório que mescla samba de roda e samba raiz, incluindo músicas autorais e de artistas como Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Xande de Pilares, Nelson Rufino, Péricles, Exaltasamba, Thiaguinho, Viola de Doze e Molejo.

A terceira edição do Arena Samba Clube, que promete reunir gente bonita, de alto astral e apaixonada por samba, contará também com shows do cantor Cledson Brown e da banda É Diferente.

Os ingressos estão à venda no site Guichê Web, no Araras Praia Hotel, que fica na Orla de Atalaia, e nas lojas Kcell Celulares, das avenidas Hermes Fontes e Desembargador Maynard. Os ingressos do 1º lote custam R$ 25. Informações estão disponíveis por meio do telefone (79) 99952 2944.

Por Verlane Estácio

Foto assessoria