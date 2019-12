SES realiza testes rápidos em Socorro, Itabaiana e Dores na próxima semana

13/12/19 - 16:19:41

As ações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) continuam em parceria com os municípios do Estado na realização de testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite B e C. Nesta sexta-feira, 13, a Unidade Móvel Fique Sabendo está em Carmópolis, especificamente na Praça Poeta José Sampaio. Já na próxima segunda, 16, retornará ao município de Nossa Senhora do Socorro. No dia 18, quarta-feira, irá a Itabaiana, onde ficará na feira principal próximo ao mercadão. Quinta-feira, 19, estará em Nossa Senhora das Dores, na praça do Jacaré, onde também estará o camisildo, disponibilizando camisinhas para a população. A realização dos testes, em todos os municípios, são das 8h às 13h.

Neste mês, a Unidade Móvel já passou por Propriá, onde foram realizados 200 testes, em 50 pessoas, com um reagente para Sífilis; em São Cristóvão, com 400 testes e nenhum reagente e em Nossa Senhora do Socorro, onde 43 pessoas passaram pelo processo de testagem das quatro ISTs, totalizando 172 testes. Destes, um deu reagente para Sífilis.

De acordo com o gerente do Programa IST/Aids, Almir Santana, o veículo de testes rápidos sa SES vai aos municípios e circula pela capital durante todo o ano, no entanto, em dezembro há uma mobilização maior. “No mês de dezembro, estamos intensificando, no sentido de levar o teste para onde as pessoas estão, incentivamos os municípios e fazemos as ações em parceria. Estamos realizando os testes nos municípios que solicitaram nossa parceria”, explica.

O médico destaca, ainda, a necessidade do diagnóstico precoce para a qualidade de vida, e incentiva a população a aderir às ações, a realizar os testes e, principalmente, a se prevenir. “Descobrir no início da IST é extremamente importante para qualidade vida das pessoas, então quanto mais cedo, melhor será. Considero que o aconselhamento é tão importante quanto os testes, no aconselhamento as pessoas são orientadas independentemente se for reagente ou não. Quando a pessoa não tem IST, é estimulada a continuar na prevenção. Além disso, mostramos que existe a janela imunológica, que é o período mínimo de trinta dias para o exame dar reagente. Se for positivo para algumas das infecções, realizamos o encaminhamento”, disse Almir Santana.