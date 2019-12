CPAC PARTICIPA DE CURSO SOBRE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS FEITO PELA FAMES

14/12/19 - 06:00:15

Na última quinta-feira, 12, ocorreu o curso com o tema Gestão de Resíduos Sólidos: Coleta seletiva e compostagem, realizado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), em parceria com a Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES).

O treinamento abordou tópicos voltados para à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Conceitos e instrumentos, obrigações municipais e financiamento); Coleta seletiva: orientações básicas (Logística reversa x coleta seletiva, tipos de coleta seletiva: PEV, porta-a-porta e planejamento), entre outros temas, explanados pela técnica em Saneamento da CNM, Claudia Lins.

O Consórcio Público Central do Agreste Sergipano (CPAC), esteve presente e outros municípios consorciados, no entendimento de aprimorar conhecimentos essenciais para o gerenciamento dos resíduos sólidos no Agreste Sergipano.

Representando o Consórcio Público, o diretor executivo, Valdir Passos, o superintendente, Evanilson Santana, o diretor financeiro, Caique Gabriel, o coordenador de projetos, Edgar Araújo, e Controle Interno, Luana Oliveira.

Innuve Comunicação