Danielle Garcia apenas tenta ocupar espaço “abandonado” pela oposição

14/12/19 - 17:50:47

Este colunista não é militante da delegada de Polícia Civil, Danielle Garcia (Cidadania), que aceitou se filiar ao partido e disputar um mandato eleito em 2020, possivelmente, a Prefeitura de Aracaju. Mas fazendo uma avaliação ampla do cenário político para o próximo ano, não vê nada demais na postura dela. Muito pelo contrário: enquanto nos bastidores, lideranças da situação e da oposição especulam os “próximos passos” de Danielle, ela acerta em colocar seu nome à disposição do eleitorado da capital.

Danielle é servidora pública concursada, estava cedida ao Ministério da Justiça e, apesar de exercer plenamente suas funções, de fazer nada além do seu trabalho, ela conquistou sim o reconhecimento de uma parcela do aracajuano. Se isso vai ser decisivo ou determinante para que ela venha a ser eleita prefeita da capital, aí já são “outros 500”! Mas não se pode negar o cenário que está posto! E o que ela tem a perder sendo pré-candidata? Quem lá atrás diria que Jair Bolsonaro seria o futuro presidente do Brasil?

Para quem está na situação, ou seja, ao lado do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB), certamente vai se incomodar com um projeto em torno de Danielle, até porque, se ela não tem experiência administrativa, por outro lado, a parcela de aracajuanos que aprovam seu nome é mais esclarecida e é adepta da tendência de momento que passou a “cassa” aos corruptos, o combate incessante à corrupção. Este colunista não cansa de repetir: “os tempos são outros”…

Mas existem “verdades que incomodam” que parte da imprensa costuma ignorar, mas este colunista adora contrariar: Danielle Garcia não é uma “supergirl” e sua força está no seu trabalho. Agora ela está, acertadamente, buscando preencher um espaço que foi “abandonado” pelos demais líderes da oposição. Ninguém quer assumir o “protagonismo”, ninguém quer “assumir o leme”! Em tempos de crise financeira, de parcos recursos, a turma deixou para fazer oposição em 2020, em cima da eleição.

Como Danielle Garcia está longe do perfil mais “social” do mundo político, ela não tem o que temer e vai para as ruas, com mais discursos e menos recursos. Isso pode até inviabilizar sua eleição, mas ainda assim ela corre o risco de fazer mais “barulho” do que todo o restante da oposição unida. Na teoria vai dizer o que o povo quer ouvir. Resta saber como seria esse “modelo” na prática? Se ela se tornar “protagonista” a responsabilidade será toda dos demais que fazem oposição, que não colocaram “o bloco na rua”…

Veja essa!

Na avaliação deste colunista a filiação de Danielle Garcia ao Cidadania e a confirmação que ela vai disputar um mandato eletivo em 2020 tem dois viés: o mais lógico é que ela tentará polarizar uma disputa com Edvaldo, baseada em problemas registrados na gestão como no caso da licitação do lixo, das feiras e na terceirização da Saúde.

E essa!

O outro viés é que, após ser lançada, ela não terá mais como recuar desse projeto político, seja para prefeita, vice ou vereadora. Se o fizer, perderá a confiança de uma parcela do seu possível eleitorado. E, nesse caso, ela inviabiliza não apenas seu nome, mas o projeto do agrupamento. Outro nome não vai colar…

Para refletir

Setores da oposição ao prefeito Edvaldo Nogueira apenas promoveram “balões de ensaio” sobre a eleição de 2020. Já vamos iniciar o ano eleitoral e não existe uma só pré-candidatura definida. Quando Danielle Garcia “entra no jogo”, justiça seja feita, ela já deixa muita gente “com intenção” para trás.

PT & PSB

Não é novidade para ninguém mais o “namoro” entre o Partido dos Trabalhadores e o PSB. As duas legendas estão em sintonia no plano nacional e, agora que o PT sinaliza com uma pré-candidatura própria a ser anunciada no dia 10 de janeiro, é muito provável que as duas legendas retomem a aliança em Sergipe.

Gilmar Carvalho

Com política é momento, hoje o nome com maior aceitação nas camadas populares para enfrentar Edvaldo continua sendo do deputado estadual Gilmar Carvalho. Mesmo com sua repentina e “estranha” saída da televisão, ele continua muito popular pelo rádio e pelas posições que assume na Alese. Sua maior dificuldade é a indefinição sobre a filiação partidária.

Prenda o Tadeu!

Edvaldo Nogueira poderá concorrer contra três delegados de polícia em 2020: além dos já conhecidos Paulo Márcio e Danielle Garcia, dentro do DEM são fortes os rumores de uma candidatura própria do partido para Aracaju e um dos nomes “ventilados” é o da delegada Georlize Teles. “Seu delegado prenda o Tadeu”…

Armação ilimitada

Há quem diga que o projeto aprovado pelos vereadores de Aracaju para aumentar os subsídios do prefeito, dos próprios parlamentares e secretários municipais, na última sessão do ano, não passou de uma estratégia eleitoral de marketing. Basta Edvaldo Nogueira “vetar” o aumento com o discurso que “não concorda”, que “em respeito aos trabalhadores tem que ter bom senso”.

Bomba!

Os vereadores justificaram que o reajuste aprovado agora só passará a vigorar no exercício de 2021. Como perguntar não ofende nunca, e por que a antecipação para 2019? Se o Ministério Público é omisso com tudo o que acontece em Aracaju, este colunista não vai ser: Edvaldo deverá vetar o projeto de reajuste aprovado, para fazer “média eleitoral” e, após a eleição, com tudo já definido, um novo reajuste será votado na CMA até o final de 2020.

Exclusiva!

Este colunista repete: a tendência é que Edvaldo vete o projeto de reajuste de salário apenas para “fazer média” com a população. Não tinha necessidade de antecipar esse projeto para agora. Tudo combinado com uma Câmara omissa e subserviente para que o marketing faça seu trabalho.

Protesto

Na próxima segunda-feira (16) os servidores públicos de Sergipe se mobilizam em uma Coletiva de Imprensa das centrais sindicais, a partir das 7 horas, sobre a PEC da Reforma da Previdência encaminhada pelo Governo do Estado para a Assembleia Legislativa e, no mesmo dia, a partir das 15 horas, será realizada uma Assembleia Unificada dos Servidores, na Praça Fausto Cardoso, em frente à Alese.

Sheila Galba I

Reconhecidamente uma guerreira na luta contra o câncer, a vice-presidente da Associação Mulheres de Peito foi expulsa das dependências do Hospital de Urgência de Sergipe/HUSE, por orientação da direção da unidade de Saúde. Sheila e a entidade que representa tem a função social de amparar, apoiar e acompanhar pacientes em tratamento de câncer de mama, cólon do útero e outros tipos de câncer.

Sheila Galba II

A Associação Mulheres de Peito emitiu uma nota explicando que “é de praxe da nossa instituição visitar nossas assistidas diariamente em clínicas e hospitais levando atenção, cuidado e proteção para os pacientes. Temos essa prática desde a nossa fundação em fazer doações de almofadas de coração para as mulheres mastectomizadas, lenços para as pacientes, sejam assistidas ou não”.

Repúdio

É de se repudiar sim a atitude da diretoria do Hospital que, através de seu representante, explicou em uma emissora de rádio, que “Sheila Galba não estava na unidade no horário permitido para visitações”. Este argumento poderia até ser compreensível, mesmo registrando que o trabalho dela e da entidade só ajuda o poder público.

Uso político?

Mas o pior ainda estava porvir: o secretário de Comunicação Social do Estado, Sales Neto, em nota ao Portal Hora News acusa Sheila de fazer campanha para vereadora de Aracaju e de usar a causa. Não custa lembrar que tanto a oposição e o próprio governo prometeram para o povo sergipano um Hospital do Câncer que, após muitos anos, ainda não saiu do papel. Como perguntar não ofende, quem realmente faz política com a saúde?

Pedir a benção I

Não custa lembrar que, em recente ato dos Operadores de Segurança Pública, Sales Neto fez o mesmo com o Sargento Vieira, tentando em vão jogá-lo contra a tropa, acusando-o de fazer campanha com a causa para ser vereador. Agora diz que Sheila Galba “usa a saúde pública como trampolim para fazer campanha política”. Assim, sem querer ofender, mas qual o problema de Vieira e Sheila terem pretensões políticas?

Pedir a benção II

Só tem esse direito quem “pedir a benção” do governo? Será que os políticos da base aliada, quando estão presentes nos atos, também não estão em um “trampolim”? Não custa lembrar a Sales Neto que o governo que ele defende e representa acaba de ser cassado pela Justiça Eleitoral, condenado por fazer “trampolim” de atos às vésperas das eleições. Pelo raciocínio de Sales, Belivaldo e Eliane também buscavam visibilidade e se manter na mídia, ou não?

Manifestação

A Associação Mulheres de Peito convoca a sociedade sergipana para um ato de protesto em frente à portaria da oncologia do Huse, nesta segunda-feira (16), às 8 horas. “Para que possamos expressar de forma pacífica e ordeira a nossa insatisfação com tais atos arbitrários que estão sendo praticados nesta gestão e mostrar que estamos cientes dos princípios democráticos que estão sendo violados a cada dia em nosso país”, comenta a entidade em nota.

Coopanest

A Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest) adotou cartinhas de Natal da Campanha Papai Noel dos Correios, que beneficia diversas crianças realizando seus sonhos. Dentre os pedidos das crianças estão material escolar, bonecas e bolas.

CRESS

Ao lado de assistentes sociais do INSS, o Conselho Regional de Serviço Social 18ª. Região (CRESS Sergipe) se somou à formalização da denúncia a extinção do Serviço Social na previdência. Enquanto entidade representativa dos Assistentes Sociais no Estado, o CRESS Sergipe acompanhou a reunião, que ocorreu no Ministério Público Federal de Sergipe.

Serviço Social I

A presidente do CRESS Sergipe, Joana Rita Monteiro Gama, criticou a Medida Provisória 905, que revogou o dispositivo legal que prevê o serviço social no rol de prestações do Regime Geral de Previdência. “Além de ser um direito garantido desde a década de 1940, a previdência é um dos principais espaços sociocupacionais de nós, assistentes sociais”, destacou Joana.

Serviço Social II

Ela explica que atualmente o Serviço Social é um dos poucos que atende de forma presencial os usuários/usuárias no INSS. “Além da insegurança gerada aos/às assistentes sociais, a revogação gera prejuízos imensos para a população, sobretudo à mais vulnerável que é, em sua maioria, o perfil do usuário do dos serviços e benefícios do INSS”, destacou a presidente do CRESS Sergipe.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

