EU VETARIA O AUMENTO PARA PREFEITO E VEREADORES, AFIRMA DEPUTADO

14/12/19 - 06:00:11

Com a aprovação do aumento do salário de vereadores e prefeito de Aracaju, o deputado estadual Gilmar Carvalho se posicionou de forma incisiva contra o projetoda mesa diretora da Câmara Municipal de Aracaju.

O parlamentar já adiantou que fará campanha contra o aumento que considera abusivo em tempos de crise na economia no estado.

Sempre atento a aumentos absurdos de salário de políticos, Gilmar rememora o ano de 2002, quando devolveu salário de deputado após aumento abusivo.

“Em 2002, me posicionei contra o absurdo proposto na Assembleia Legislativa para aumento de salário. Como forma de protesto, devolvi o valor pago a mais após aumento”, conta o parlamentar.

Deputado lembra ainda que, se pudesse, vetaria o projeto de aumento dos vencimentos na CMA. “Eu vetaria aumento para prefeito e vereadores”, completou.