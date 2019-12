Fábio Mitidieri diz que “o PSD vai encabeçar e trabalhar pela reforma da previdência”

Nesta sexta-feira (13), dia consagrado a Santa Luzia [padroeira dos olhos] e em que comemora-se o Dia Nacional do Forró, data instituída em homenagem ao nascimento do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, a reportagem do programa Inove Notícias da rádio Liberdade 100,3 Fm (com apresentação do radialista Kleber Alves das 17 às 19h) conversou com o deputado federal Fábio Mitidieri, enquanto realizava-se vária apresentações artísticas e culturais na tradicional Rua de São João no Bairro Industrial.

Na oportunidade, o parlamentar revelou que destinou a quantia de R$ 100 mil para os festejos juninos da localidade. Com isso, sendo possível a realização de uma festa mais bonita em 2020. Na ocasião, o deputado frisou que viabilizou a destinação de emendas parlamentares para quase 40 municípios com o objetivo de facilitar a execução de serviços em todas as áreas: saúde, educação, esporte, cultura e infraestrutura.

Durante a entrevista, Fábio ressaltou que o Festival de Verão que será promovido pela Prefeitura de Aracaju no mês de Janeiro do próximo ano receberá emenda viabilizada por ele no valor de R$ 550 mil reais.

“Temos tentado ajudar e, consequentemente, promover a cultura sergipana”, destacou Fábio.

Reforma da Previdência

Indagado sobre a postura da agremiação em relação a reforma enviada pelo governo para apreciação dos deputados estaduais, Fábio destacou que não tem dúvidas que o PSD, o partido do governador, vai encabeçar e trabalhar pela reforma.

“A reforma é muito importante para a sobrevivência financeira do estado de Sergipe”, concluiu.

