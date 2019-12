LIBERADO: JÁ ESTÁ DISPONÍVEL O 13º DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO

14/12/19 - 08:33:56

O governo do estado informou no inicio da manhã deste sábado (14) que antecipou o 13º salário dos servidores públicos do estado foi liberado e já está disponível para quem optar por contrair o empréstimo, através do Banese.

A operação pode ser feita pelos seguintes canais: aplicativo do banco, pelo site www.banese.com.br ou nos caixas eletrônicos.

O servidor poderá ter o crédito através do aplicativo, sendo que o estado é o responsável pelos juros bancários. “O governo já disponibilizou o décimo através do Banese como foi feito nos anos interiores sem prejuizo para o servidor. Eu mesmo já fiz o meu hoje de manhã. Mais de duas mil pessoas já fizeram agora de manhã”, afirmou o secretário Sales Neto.

As informações são do radialista Jailton Santana, no programa Jornal da Vida

Munir Darrage