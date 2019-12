Neste sábado e domingo será realizado a Feirinha Colabora

Voltada à arrecadação de recursos para ajudar projetos e organizações não governamentais, a Feirinha Colabora acontece nestes sábado (14) e domingo (15). Será das 15h às 19h, no Parque dos Cajueiros, em Aracaju. Organizado Instituto Canto Vivo, o evento contará com vendas de plantas, livros, artesanatos, ecobrindes, lanches e bazar de roupas, além de opções para as crianças e muita música.

A ideia da Feirinha surgiu pela necessidade de arrecadar recursos para investir em projetos sociais. A diretora do Canto Vivo, Cristiane Nogueira, decidiu organizar o evento de forma gratuita e convidar outras instituições a somar. “Só no estado, temos cerca de 600 instituições e projetos de várias frentes e a grande maioria depende exclusivamente de doações”, explica.

Oficina infantil

Durante a Feirinha Colabora, as crianças poderão participar de oficinas de pintura com tinta de argila, das 15h às 17h, e da roda de contação de histórias, das 17h às 18h.

Canto Vivo

O Instituto Canto Vivo é uma organização não-governamental, fundada há 16 anos por ativistas ambientais em Aracaju e já plantou mais de 1 milhão de mudas, distribuiu mais de 500 mil sementes, fez 1,6 mil intervenções ambientais e ministrou 530 palestras. As ações beneficiaram 21 estados brasileiros, alcançando quase 8 milhões de pessoas.

A missão social do Canto Vivo é semear de forma revolucionária e pensar no meio ambiente associando-o à qualidade de vida e inclusão social, mediante a realização de projetos educacionais e ambientais voltados para a preservação vegetal de forma sustentável e participativa.

Fonte Destaque Comunicação