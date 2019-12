PM DIALOGA COM FECONSEG SOBRE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA NO SANTA MARIA

14/12/19 - 06:00:12

Oficiais da Polícia Militar estiveram reunidos na manhã desta sexta-feira, 13, com representantes da Federação dos Conselhos de Segurança (Feconseg) para tratar de assuntos relacionados às estratégicas de segurança que vêm sendo aplicadas desde o início deste mês de dezembro no bairro Santa Maria, na capital sergipana. A reunião contou com a presença do coronel Neto, comandante do CPMC; major Geovânio, subcomandante do 1° Batalhão; e representantes da Feconseg.

O policiamento local continuará intensificando as ações preventivas nas áreas dos loteamentos do bairro Santa Maria e 17 de Março, contando com o apoio do Grupamento Especial Tático de Motos, Batalhão de Radiopatrulha, Companhia Independente de Policiamento com Cães, Esquadrão de Polícia Montada e Batalhão de Choque.

Fonte e foto SSP