VEREADOR DENUNCIA ESTRELA POR ACASO NO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

14/12/19 - 07:57:44

O vereador Seu Marcos (PHS) alertou as autoridades sobre o atraso no pagamento do ticket de alimentação dos funcionários da Estrela Serviços Tercerizados.

De acordo com o parlamentar, desde novembro os funcionários não recebem o benefício. “Recebi várias mensagens pedindo que eu me pronunciasse sobre o atraso nos salários e no ticket alimentação dos funcionários da Estrela. E o papel do parlamentar também é esse, alertar sobre as irregularidades. Espero que a empresa sane logo essa pendência”, disse o vereador.

Seu Marcos também falou da necessidade do pagamento do salário e benefícios em dia. “Muitas famílias tem apenas uma salário mínimo pra as despesas, quando atrasa, passam necessidade. Enquanto os donos estão estão viajando, os funcionários estão sem receber”, denunciou.

Foto: Gilton Rosas

Por Martha Costa