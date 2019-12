18 ÓRGÃOS ABREM INSCRIÇÕES NESTA SEGUNDA-FEIRA PARA MAIS DE 2,5 MIL VAGAS

Somente em Vila Velha (ES), há 1.386 vagas em quatro concursos, sendo três deles da prefeitura, com salários de até R$ 4.796,82, e o outro do Instituto de Previdência (IPVV), com remuneração máxima de R$ 1.927,80. As inscrições para participar de qualquer uma das quatro seleções terminam no dia 19 de janeiro no site da organizadora. Os cargos são para profissionais de nível médio ou superior de escolaridade.