“ADILSON É UM BOM NOME PARA SER CANDIDATO A PREFEITO”, DIZ FÁBIO MITIDIERI

15/12/19 - 07:03:07

Na última sexta-feira (13), a reportagem do programa Inove Notícias da rádio Liberdade 100,3 Fm (com apresentação do radialista Kleber Alves das 17 às 19h) conversou com o deputado federal Fábio Mitidieri.

Durante a entrevista, Fábio ressaltou que o Festival de Verão que será promovido pela Prefeitura de Aracaju no mês de Janeiro do próximo ano receberá emenda viabilizada por ele no valor de R$ 550 mil reais.

“Temos tentado ajudar e, consequentemente, promover a cultura sergipana”, destacou Fábio.

São Cristóvão (Eleições 2020)

Na quarta cidade mais antiga do Brasil, Fábio revelou que o vice-prefeito, Adilson Júnior, aceitou o convite de filiação ao PSD.

“Faremos um ato para oficializar a sua vinda ao partido”, citou. Aliás, o parlamentar aproveitou para lembrar que não tem nenhum tipo de entendimento com o prefeito Marcos Santana (MDB) para manutenção de Adilson na chapa majoritária. “Estamos discutindo qual é o melhor projeto. Acho que Adilson é um bom nome para ser o candidato a prefeito. A vontade nossa, e do partido, é de vê-lo candidato a prefeito”, colocou.

Mas, de acordo com Fábio, tudo dependerá das conjecturas.

Por Elder Santos