HOMEM É ASSASSINADO A TIROS EM PRAÇA PÚBLICA NO CENTRO DE LAGARTO

15/12/19 - 08:51:02

Um homem identificado como Reinaldo Souza d Lima, 63 anos, foi assassinado a tiros no inicio da manhã deste domingo (15) no município de Lagarto.

Reinaldo que estava em prisão domiciliar por tráfico de drogas, foi assassinado na praça do Tanque Grande, em frente ao Mercado Municipal e as informações são de que ele conduzia um veículo Volkswagen Fox de cor prata quando foi alvejado por disparos de arma de fogo.

Após ser alvejado pelos tiros, ele perdeu o controle da direção e colidiu em dois veículos estacionados.

Segundo populares, ele estava sendo perseguida por indivíduos em outro veículo desde a avenida Sindicalista Antônio Francisco da Rocha e na praça ele foi alvejado e morreu no local.

Policiais do 7º BPM estirem no local para fazer os primeiros levantamentos e preservar a cena do crime.

Com informações do sub-tenente Heliomarto

Foto redes sociais